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США выходят из Парижского соглашения о климате
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4 Июня 2017 21:29

США выходят из Парижского соглашения о климате

На этой неделе многие вспомнили вот этот кадр из голливудского блокбастера "Послезавтра" - о климатической катастрофе. Дональд Трамп в очередной раз шокировал мировое сообщество. В четверг американский лидер заявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате. Документ был разработан в 2015-м как замена Киотскому протоколу и призван сократить выбросы углекислого газа. Трамп отметил, что участие в соглашении лишит американцев миллионов рабочих мест и в перспективе обойдется стране в несколько триллионов долларов.

Отказ Вашингтона от выполнения своих обязательств ставит договоренности под угрозу. Во-первых, США - один из крупнейших загрязнителей атмосферы - эта страна ответственна примерно за 14 процентов выбросов углекислого газа. Во-вторых, Соединенные Штаты должны были стать крупнейшим донором Международного фонда по борьбе с глобальным потеплением. Мировые лидеры раскритиковали решение Трампа. Глава Евросовета Дональд Туск, к примеру, намекнул, что выход из климатического договора негативно скажется на европейско-американских отношениях. А французский лидер Эммануэль Макрон перефразировал предвыборный лозунг американского президента и призвал "сделать планету снова великой". В Старом и Новом свете выход Вашингтона из Парижского соглашения встретили протестами.

  

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