7 Мая 2017 21:15

Большие логистические проекты на фоне встраивания дипломатических мостов, безусловно, хорошо. Но все это (при всей своей важности) все-таки идет под номерами два, три и далее. А вот на первом месте — то, чем партнеров заинтересовывать и что поездами-кораблями-самолетами везти. Государство продолжает инвестировать в модернизацию крупных промышленных предприятий и не прекращает искать стратегии менеджмента и маркетинга в отраслях с экспортным потенциалом. Ведь при большой любви к тому же Китаю, когда на одной полке в магазине белорусское и китайское - это уже не партнеры, а конкуренты. Никто не отменяет такие факторы, как цена и качество. А потому работа по развитию не прекращается ни на минуту. Пример этой недели. Льняная отрасль. Вопрос качества позволит решить создание вертикально интегрированной структуры. Возможно, через создание холдинга. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси, посещая Минскую и Витебскую области, и обещал вернуться к этой теме во время заседаний правительства. Под пристальным вниманием правительства Оршанский регион. Напомним, в апреле Президент поставил задачу заняться развитием этой большой и сложной территории.

В частности, непростая ситуация на Оршанском инструментальном заводе — предприятие в шаге от банкротства. Хотя в продукции, которую здесь могут выпускать, Беларусь нуждается. По словам Андрея Кобякова, правительство рассмотрит инновационный проект модернизации предприятия в самое ближайшее время. Документ предусматривает строительство нового корпуса и закупку оборудования общей стоимостью около 36 миллионов долларов. Техническое переоснащение призвано возродить былую конкурентоспособность завода. Не будем забывать, что для жителей Оршанского региона это еще и рабочие места. К слову, во второй половине мая Совет Министров проведет выездное заседание в Орше и детально рассмотрит проблемы райцентра.

Собственно, почему Орша? На самом деле этот вопрос отпадает уже при беглом ознакомлении с районом. Это промышленный регион. В городе и окрестностях свыше 30 заводов и фабрик. Хорошие показатели по малому бизнесу. Но вот промышленные гиганты, которые достались нам в наследство от большой страны, - здесь есть проблемы. Здесь нужна не только полная модернизация, но и полная перезагрузка производства: расширение ассортимента, поиск новых покупателей и снижение себестоимости. И вот вопрос — как это сделать. В поисках ответа наша съемочная группа отправилась в Оршу. Репортаж Светланы Лукьянюк.

Казалось бы, подход правильный, но вот с его воплощением загвоздка. Бизнес-план из этих стен так и не вышел. Работали по старинке, уповая на заказы из России. Но после сжатия рынка соседки объемы производства упали более чем вдвое. Ранее взятые кредиты из трех банков гасить нечем. Оборотка вся вымыта.

Об этом мы говорили и с первым вице-премьером. В правительстве он как раз курирует этот регион. И в первую очередь, так востребована ли все-таки сегодня продукция инструментального.

Это как нельзя нагляднее видно здесь, на инструментальном. Понятно, есть и внешние причины, но все же ассортимент, который шел на ура даже и 10-5 лет тому назад, сегодня уже за бортом рынка.

Инструментальному заводу уже за 40. Открывали его в 74-ом прошлого века. По госзаданию правительства СССР как специализированное предприятие. Тогда инструменты отгружали по всему Союзу. Ныне ситуация изменилась. Заказы резко упали. А предприятие застряло в прошлом веке. Эти станки здесь со дня открытия. И, понятно, выпустить на них современный продукт просто невозможно.

О чем негласно говорит вот эта табличка на агрегатах. Да и сами помещения просто кричат о ремонте. Но даже крышу поменять на 44 тысячах квадратных метров неподъемная сумма. В дождливые дни здесь местами и зонтики не помешают. 430 человек - сегодняшний штат. Во времена рассвета было в 6 раз больше. Старожилы помнят, как работали и в три смены.

Именно этот аргумент стал основным в принятии решения – Орша первый пилотный проект по реанимации проблемных регионов, да и перезагрузки работы экономики в целом по стране.

Василий Матюшевский, первый заместитель Премьер-министра Беларуси: "Конечно, в первую очередь это проблема занятости. Я надеюсь, что те инициативы, с которыми сейчас выступила местная власть, которые будут рассмотрены и решения будут приняты. С губернатором Витебской области обсуждали в большей части общие системные вопросы для того, чтобы инвестиционный процесс и простимулировать, и ускорить, и сделать более эффективным".

Свой бизнес-план на инструментальном, к слову, уже составили. Насколько он современен и, главное, окупаем, и за какое время - будут решать сообща, в том числе и с правительством. Предварительно называют сумму для своего обновления - 60 миллионов долларов.

Это предприятие не единственная головная боль местной власти. Здесь работает более 30 заводов и фабрик. Самые проблемные - промышленные гиганты советских времен республиканской формы собственности. Их четыре – складские запасы под завязку, объемы производства низкие, себестоимость высокая. Вытягивает экономику малый бизнес. От него 45 процентов налоговых отчислений в бюджет.

Сегодня нехватка именно быстроокупаемых проектов на лет 5. Такие готовы двигать, а долгоиграющие так и остаются на бумаге. Для развития региона власти, обращаясь к правительству, предлагают изменить повышающие коэффициенты налога на землю и недвижимость, и другие вопросы.

Местная власть говорит: пакет предложений для правительства открыт. Среди острых тем региона и льняная. Казалось бы, здесь сделано все для работы в плюс, но показатели настойчиво демонстрируют иную динамику. С начала года минус 10 процентов объемов производства. Здесь говорят, запасов сырья должно быть на 2-3 месяца. А сегодня нет и суточной нормы.

Это при том, что у комбината не покрытые долги по кредитам. Да и через два месяца заработает обновленная фабрика, где и ремонт под ключ, и полностью новое оборудование. Вторая очередь модернизации за счет китайского финансирования. 50 миллионов долларов. Производительность увеличится вдвое, окупится проект за 2-3 года.

Но пока виды на него не очень радужные. В самой Витебской области засеяно только 7 процентов площадей. Да и качество сырья у переработчиков вызывает много вопросов. А покупатели привередливые — это и Европа, и Америка. Поэтому все активнее обсуждается создание льняного холдинга на базе Оршанского комбината. Конечно, это только малая доля проблемных вопросов региона. Их готовы решать сообща и местная вертикаль, и правительство из центра. Временные же рамки по выходу на устойчивый рост, говорит Василий Матюшевский, пока сложно назвать.

Большой разговор здесь в Орше запланирован уже через неделю. Президиум Совмина выслушает местную власть и руководителей предприятий. От их активной позиции и настойчивости будут зависеть окончательные решения, в том числе и по изменению законодательства.