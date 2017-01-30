С февраля в Беларуси вводится лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов

29 Января 2017 21:37

Лес. Для кого-то отдых, а для кого-то большой бизнес. В масштабах целой страны это и вовсе наше все: от имиджа до увесистой статьи бюджета. Неудивительно, что таким напряженным получается почти каждое совещание на эту тему. Нынешнее не стало исключением. Ключевой вопрос - что делать с кругляком? С одной стороны, на фоне модернизации деревообрабатывающей промышленности стоит задача максимально полно и глубоко осваивать этот ресурс, чтобы зарабатывать на нем как можно больше. Причем здесь не только деньги, но еще рабочие места и экология. Но, с другой стороны, когда в прошлом году на Беларусь обрушились ураганные ветры, был зафиксирован массовый вал деревьев, древесины стало столько, что заводы при всем желании обработать весь объем просто не в состоянии. И вот как исключение из правила Минлесхоз получил разрешение на экспорт 4 миллионов кубометров сырья.

Тем временем плюс ко всему фиксируются случаи вывоза за рубеж древесины по серым схемам. Президент предупреждает об ответственности тех, кто допускает подобные факты и требует навести порядок.

Правительство уже приняло меры, чтобы пиловочник не уходил на экспорт под видом кольев или столбов. Постановление о лицензировании этих видов продукции вступает в силу с февраля. А вот дата 1 мая станет крайней для наведения порядка в лесах. Наказывать будут рублем. Глава государства предлагает увеличить штрафы за вывоз мусора на территорию лесных массивов. И это уже наш общий вопрос - экология.