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Россия сокращает военное присутствие в Сирии
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8 Января 2017 21:23

Россия сокращает военное присутствие в Сирии

Россия сокращает военное присутствие в Сирии. Авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и суда сопровождения взяли курс на Североморск. Официальная Москва заявляет, что авианесущая группа полностью выполнила поставленные задачи.

Эксперты отмечают, что сокращение российского присутствия в регионе произошло после освобождения стратегически важного города Алеппо и впреддверии межсирийских переговоров в Астане - они запланированы на 23 января. Кстати, по мнению Москвы и Анкары, которые являются инициаторами переговоров, новая площадка в Астане будет дополнять женевские договоренности.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015-го. С ноября прошлого года на востоке Средиземного моря была развернута авианосная группа, бомбардировщики которой осуществляли регулярные рейды. После завершения битвы в Алеппо вместе с Турцией и Ираном Россия инициировала режим прекращения огня и проведение переговоров между сирийскими властями и оппозицией в Астане. Состоятся ли они - пока непонятно. Ну а между тем в регионе, где пересекается столько интересов,  не знают мира уже более пяти лет. С марта 2011 года в зоне сирийского конфликта погибли 310 000 человек.

Кстати, Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в Астане и, как  заявил  госсекретарь США   Джон Керри,   ждет существенного прогресса от этой встречи. Впрочем, на неделе Белый дом выдвинул очередные обвинения в отношении России.  В частности попытках повлиять на выборы президента Соединенных Штатов.

По данным ЦРУ, хакерские атаки на серверы Демократической партии и взлом почтовых ящиков Хилари Клинтон курировал лично Владимир Путин. Причем, ведомство в который раз не предоставило публике никаких  доказательств российского вмешательства в предвыборную кампанию, кроме заявлений из разряда "мы в этом уверены". В Кремле обвинения назвали, цитата: "очередной ерундой". Скептически к докладу отнесся и президент США Дональд Трамп. Впрочем, он пообещал поработать над совершенствованием кибербезопасности своей страны.

 

 

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