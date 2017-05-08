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7 Мая 2017 21:45

Рене Фазель и Люк Тардиф извинились перед белорусскими хоккеистами

Впечатление от старта чемпионата смазало не только выступление сборной, но, прежде всего, то, что с ней произошло по дороге на турнир. Это про досмотр, который учинили нашим спортсменам. Позже французское посольство в Беларуси объяснило это борьбой с допингом, то есть у нашей сборной искали запрещенные препараты. Ничего, разумеется, не нашли. МИД Беларуси посчитал заявление посольства отпиской, а отношение к нашей сборной пренебрежительным. Отметим, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель среди первых поспешил принести извинения белорусской команде. На аналогичный шаг пошел и президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф. Осадок, впрочем, все равно остался. Некрасиво.