Президент: Присуждение госнаград за научные труды не должно носить формального характера

5 Марта 2017 21:17

На неделе Президент ознакомился с работами, которые были выдвинуты на соискание государственной премии в области науки и техники по итогам 2016 года. Она присуждается раз в два года. Всего на получение премии было представлено 12 проектов. Каждый заслуживает внимания, поэтому Александр Лукашенко детально изучил все работы и отметил, что присуждение государственных наград за научные труды не должно носить формального характера. Все должно быть объективно. Высокое признание должны получать самые талантливые разработки.

По итогам 2016 были представлены новинки в сфере трансплантации органов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, нефтедобычи, строительства, технологий и истории. По сути, лучшие инновационные достижения, которые позволяют стране успешно развиваться в различных сферах. Есть чем гордиться. Президент настаивает на максимально справедливом подходе при изучении наработок претендентов и отборе победителей.

Один из проектов представлен экспертами Института истории Национальной академии наук. Они изучали истоки белорусской государственности. Взгляд разработчиков концепции может быть в скором времени зафиксирован в учебниках.

В списке соискателей госпремий и коллектив Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей. Президент ознакомился с работой медицинского комплекса и пообщался с теми, кто перенес пересадку и благодаря специалистам центра получил второй шанс на жизнь. О том, что трансплантологии в Беларуси быть, принял решение именно Глава государства, несмотря на то что и дорого, и сложно. И такая поддержка дала плоды. В итоге за десятилетие количество подобных операций выросло. Если в 2005 году делали 8 трансплантаций в год, то сегодня – полтысячи. А ведь это не просто операции и не просто цифры, а судьбы людей!

Сформирована научная школа в этой непростой сфере медицины. Специалисты центра постоянно внедряют инновационные технологии, которые помогают спасать не только взрослых, но и детей. Возвращают пациентов к полноценной жизни. По количеству трансплантаций Беларусь занимает лидирующую позицию среди стран СНГ. Достижения врачей в этой области позволили заработать на экспорте этих медицинских услуг.