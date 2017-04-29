Почему дача стала дорогим удовольствием?

30 Апреля 2017 21:21

Сельскохозяйственный сезон стартовал не только в больших хозяйствах. Начался он и для дачников. В этом году его, прямо скажем, заждались. Апрельская погода совсем не радует белорусов теплом.

Хотя для кого-то это, конечно, условность. Если на даче обосновался постоянно. И вот здесь - мечта многих горожан - дачный домик - разбивается о жестокую реальность коммунальных расчетов. Когда обслуживать дом становится, увы, не по карману. И платить приходится в разы больше, чем в городе. Вопрос актуальный. Ведь одно дело, если внушительная загородная недвижимость нужна для уединения и релакса, и другое, если дачный дом становится единственным жильем для пожилых людей, которые решили уединиться от городской суеты.

В поисках справедливости дачники прошли по всем инстанциям и даже вынесли проблему на самый высокий уровень. Президент во время Послания народу и Национальному собранию в ситуации поручил разобраться...

Наши корреспонденты выслушали мнения всех сторон: дачников, депутатов, экспертов и местных властей. Чтобы понять, почему дача вдруг стала дорогим удовольствием.

Для Ольги Юрашевич, как и для тысяч других белорусов, дача стала даже не вторым, а первым домом. Шесть лет назад на семейном совете решили квартирный вопрос: оставив городское жилье детям, супруги переехали в дачный домик. Как говорится, со всеми удобствами.

Но после первой жировки стало ясно - жить в загородном доме куда дороже, чем в городской квартире. Зарегистрироваться дачнику здесь не позволят. А нет постоянной прописки – коммунальный тариф посчитают по-максимуму.

Алексей Пайко, собственник: "Если частные дома, коттеджи оплачивают по 9 рублей за 100 кубов, то здесь мы оплачиваем 100 кубов по 42 рубля 26 копеек".

Игорь Хващевский, председатель СТ "Нива-89": Человек может зарегистрироваться на даче на год, это временная регистрация. Но эта регистрация не дает ему субсидий по коммунальным платежам никаких".

Дачники протягивают коммунальные счета. За прошлый месяц только газ "потянул" на 85 рублей. В коттеджном поселке напротив – почти в пять раз дешевле! И вроде соседи, живут бок о бок… Вот только "коммуналка" одним – со скидкой, другим - с накруткой…

Говорят, куда бы ни обращались, ответ всегда один.

Сегодня многие горожане и рады бы уехать из мегаполиса. Все-таки на природе как-то спокойнее, здоровее, что ли… Участков, которые находятся в таких садовых товариществах, около полумиллиона. Это, чтобы оценить масштаб проблемы. Причем, многие в город уже не вернутся. На дачу переезжает почти каждый третий собственник.

По закону садовые домики, а по-народному дачи, вынесены за рамки жилищного фонда. Поэтому регистрация здесь попросту невозможна. Без нее субсидий на оплату жировки не получить.

Инна Потупчик, начальник отдела ГПО "Белэнерго": "Субсидируемые тарифы применяются в жилых помещениях, в которых имеются зарегистрированный по месту жительства собственник или член его семьи. Вот основной принцип".

Местные власти разводят руками. И рады бы помочь дачнику, но единого для всех решения, похоже, пока не найти. Если садовый кооператив благоустроен так, что от поселка не отличить, говорят, хорошо бы включать таких "передовиков" в черту ближайшего населенного пункта. Но это лишь теория. Да и такие флагманы пока в меньшинстве.

Вячеслав Латышевич, начальник отдела Минского облисполкома: "Вообще, если такой пилотный проект поступит, я думаю, что Минская область поддержит, и какой-то механизм мы сможем проработать совместно с правительством и заинтересованными ведомствами".

Между тем, "коммунальные" расходы дачников - капля в море, говорят депутаты. В садовых товариществах потребляют лишь полпроцента от общего расхода в регионе. Это про газ. Проблему даже вынесли на суд Президента. Мол, людям надо помочь.

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания: "Для страны это не такие большие затраты будут, если примется решение, чтобы регистрировать граждан в домах, находящихся в садовых товариществах. Не обязательно придавать статус населенного пункта. В домах есть технические паспорта, можно проводить регистрацию".

Но коммунальщики предупреждают: если переводить дачу в жилфонд – значит, нужно обеспечить социальный стандарт. Все условия для комфортной жизни. Но каждая ли дача выполнит такой норматив?

Олег Поскробко, первый замминистра ЖКХ Беларуси: "Дача в лесу… школы нет, садика нет, объекта здравоохранения нет, объекта торговли нет… но вы меня пропишите. А после ему становится уже не 50 лет… как добраться до врача".

И все же дачники не теряют надежды. Верят: выход найдется. Ведь сторонников загородной жизни меньше не становится. А доступный дачный тариф – еще и возможность поддержать тех, кто пока еще на распутье: остаться урбанистом или вернуться в глубинку. Туда, где дышится легче, а живется дружнее. Вниманием она уж точно не избалована.

Впрочем, к тарифам на "коммуналку" это не относится. Вернется к ним, к слову, и Госконтроль. О повышении платежей в этом году речь не идет. Допустимый ежегодный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в 5 долларов исчерпали 1 января, напоминают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ответственном за тарифную политику. Возможна лишь индексация. Но только при условии роста зарплат.

Игорь Фомин, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Задача, которая стоит - выход на 100% возмещение с адресной поддержкой, но это не значит, что доведение 100% уровня возмещения будет происходить только за счет тарифов, будут приняты меры по снижению расхода тепла, индивидуальные приборы учета тепла, нужно стимулирование".

Такие же обязательства – снижать издержки – и у системы ЖКХ. Только в этом году обеспечат еще минус 7%. Не в ущерб качеству услуг.

Олег Поскробко, первый замминистра ЖКХ Беларуси: "Ежегодное снижение себестоимости - это всегда вызывает подозрение - как это, за счет чего это? Уровень социальных стандартов – это и 50 градусов горячая вода, это и отопление не ниже 18 градусов. Пересматривать социальные стандарты не планируется".

Предложений, как снижать затраты, в том числе радикальных, похоже сегодня не счесть. Но многие меры далеки от популярных, предупреждают эксперты. Но ведь главное - эффект. А значит, средства хороши.

Но что уж точно будет - система адресных жилищных субсидий. Точнее, ее обновленный вариант. Коммунальщики, кстати, уже предложили новый механизм расчетов. В его основе - не только уровень доходов. Как это было ранее. Еще и увязка с бюджетом прожиточного минимума. Формулу пока отрабатывают, но уверяют: получателей субсидий при новой схеме будет значительно больше.