19 Марта 2017 21:43

В этом году первых туристов примет дворцово-парковый ансамбль в Коссово. Имение Пусловских впервые за свою историю станет доступно для посещения людей. Уже осенью можно будет увидеть экспозицию в четырех выставочных залах. Сейчас как раз идет научная работа над проектом. Восстановительные работы на памятнике архитектуры ведутся уже десятилетие. Кстати, до прихода реставраторов здание слабо напоминало историческое наследие.

Сейчас же дворец станет новым пунктом в списке туристических направлений. Тем более что среди жителей и гостей нашей страны замок набирает популярность. Только в прошлом году Коссово посетили несколько десятков тысяч человек. А учитывая решение о пятидневном безвизовом пребывании для граждан 80 государств, потенциал Коссово возрастает еще больше.

Плюс ко всему рядом с дворцово-парковым ансамблем находится музей-усадьба Костюшко - национального героя сразу четырех стран: Беларуси, Литвы, Польши и США. Подробнее о замковом кольце нашей страны прямо сейчас расскажет Елена Бормотова.

60 гектаров истории. Именно столько займет площадь туристическо-культурного центра в Коссово после реставрации. Сейчас заканчиваются работы на первом пусковом комплексе. Это те залы, которые через несколько месяцев начнут принимать туристов.

Концепцию будущей экспозиции разрабатывает Брестский областной краеведческий музей — методический центр всех музеев региона. Понятно, что наполнить дворец раритетами сегодня не представляется возможным. Первые посетители Коссово узнают лишь о том, как будет выглядеть памятник архитектуры после реставрации. Эскизы восстановительных работ, материалы проектировщиков, найденные археологами предметы — это и будут первые экспонаты.

Но уже сейчас занимаются музеефикацией дворцово-паркового ансамбля. Ведь львиная доля экспозиции — это интерьеры, соответствующие эпохе Пусловских. Вторая половина XIX века. И она будет сохранена. Отслеживаются аукционы, идет работа с коллекционерами. У владельцев была богатая художественная галерея и библиотека. Где сегодня печатные памятники с экслибрисами рода, неизвестно.

Кстати, туристов здесь начнут принимать параллельно с восстановительными работами. Залы оставят в штукатурке, без чистовых полов и декоративных интерьерных элементов, чтобы посетители своими глазами увидели реставрационный процесс.

Практически во всех помещениях комплекса уже вставлены окна. Они воссозданы по образцам XIX века. Точно такие же были и у Пусловских. Сохранили стиль, колористику и форму. Постройка самого дворца и сегодня вызывает восхищение у историков архитектуры и реставраторов. Ни один более чем из ста залов не был проходным. И каждое помещение поочередно заливалась солнцем два с половиной дня в году. Владельцы отмечали день комнаты. С таким количеством апартаментов праздники у Пусловских проводились несколько раз в неделю. Сам граф занимался поставкой леса в Европу для кораблестроения, позже организовал в Коссово производство ковров, занимался восстановлением храмов.

Восстановление дворца началось с глубин. Добраться до фундаментов изначально было нереально. Подвальные помещения были завалены мусором. Высота достигала трех метров. Расчистка подвалов проводилась в сопровождении археологов, среди тонн отходов могли находиться ценные вещи и архитектурные элементы.

Начались работы по укреплению фундаментов и восстановлению кирпичной кладки. Задача — максимально сохранить аутентичные булыжные фундаменты. Весь древний кирпич вычищали, проверяли на прочность, а затем использовали для видимых архитектурных элементов — карнизов, зубцов, башен. Кстати, во всех энциклопедических источниках упоминается про 12 башен, каждая из которых соответствовала своему месяцу года. Но сейчас их 10. Возможно, две утраченные находились на каких-то отдельно стоящих зданиях и пока не восстановлены.

Лес советского периода не только скрыл очертания древних мест отдыха, но и нанес вред самому дворцу. После расчистки территории археологи находят фундаменты двух въездных ворот — Охотничьих и Центральных. Именно здесь был парадный въезд, а значит, и главный фасад имения Пусловских. Рядом будет воссоздана и оранжерея, где владельцы поместья высаживали редчайшие сорта растений. Дата сдачи объекта пока не называется. Финансирование восстановительно-реставрационных работ осуществляется из республиканского и областного бюджетов на паритетных началах 50 на 50. В этом году нужно освоить около пятисот тысяч рублей.

Дворец в Коссово, как и любой замок Беларуси, окутан своими легендами. С соседними Ружанами имение Пусловских было соединено широким подземным ходом. Охранниками в Коссово были живые львы. Половина одного из залов была сделана из двухслойного стекла, между которыми плавали сотни экзотических рыб. Правда, легенды сегодня никто не подтверждает. Археологи и реставраторы не обнаружили следов ни древнего метро, ни аквариума. По крайней мере, пока. Сейчас обсуждают вопрос о функциональном назначении дворца в Коссово. Это будет туристическо-культурный комплекс с гостиницей, рестораном и кафе, специальными помещениями для проведения бизнес-форумов и научных семинаров. Также открытым пока остается вопрос о статусе дворцово-паркового ансамбля. Возможно, он станет филиалом либо Несвижа, либо Мира. Рассматривается вариант и о самостоятельном юридическом учреждении.