Главный эфир
28 Мая 2017 21:12
О ситуации в Орше. Интервью с министром экономики
О ситуации в Орше и предложениях правительства наш корреспондент Наталья Бреус спросила у Министра экономики Беларуси Владимира Зиновского прямо на площадке авиаремонтного завода (видео).
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