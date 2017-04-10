Новым президентом Сербии стал действующий премьер-министр страны Александр Вучич

9 Апреля 2017 21:47

Новым президентом Сербии стал лидер Прогрессивной партии и действующий премьер-министр страны Александр Вучич. Выборы прошли ровно неделю назад. 47-летний политик набрал более 55% голосов. Александр Вучич стал первым в истории страны кандидатом, который победил уже в первом туре. Его ближайший соперник - экс-омбудсмэн Саша Янкович получил 16% голосов. Остальные 9 кандидатов не смогли преодолеть барьер в 10%.

Александр Вучич в статусе главы правительства посещал Беларусь в январе этого года. Как отмечают в Сербии, с этим визитом открыта новая страница в отношениях Минска и Белграда. Стороны договорились восстановить уровень торговли в четверть миллиарда долларов. Акцент и на прямых инвестициях. В своем поздравлении с победой на выборах Президент Беларуси выразил убежденность в том, что на посту главы государства Александр Вучич останется сторонником поступательного развития сотрудничества между нашими странами.