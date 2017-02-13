12 Февраля 2017 21:00

Новые подходы в управлении белорусскими предприятиями на неделе стали поводом совещания у Президента. На обсуждение был вынесен проект указа, который позволит повысить эффективность работы предприятий. Речь идет о так называемом институте доверительного управления. Главная цель - вывести нерентабельные производства на стабильную прибыль. То есть они передаются во временное управление сроком до 5-ти лет.

Предлагаемый правительством проект указа может коснуться более 2-х тысяч госорганизаций, в их числе свыше 350-ти сельскохозяйственных. Отсюда и закономерные вопросы от власти. Поможет ли новый указ повысить эффективность работы проблемных предприятий? Неизменное требование Главы государства - доскональный просчет и целесообразность всех предлагаемых новшеств.

Доверительного управляющего определит конкурс. Контроль по-прежнему остается за государством. В случае надлежащего выполнения условий договора временный управляющий вправе стать собственником. Плюс ко всему указ предусматривает освобождение от земельного налога и арендной платы за участки, налога на недвижимость.