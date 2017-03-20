Не словом, а делом

19 Марта 2017 21:15

Продолжая тему занятости. По официальным данным, сегодня в стране существуют около 40 тысяч вакансий. Безработных при этом лишь примерно на 2,5 тысячи больше. С таким конкурсом на одно рабочее место трудоустроиться, уверены специалисты, не так и сложно.

При этом, чтобы увеличить шансы, государство предлагает всем желающим помощь в переобучении. То есть - освоить новую профессию помогут специалисты.

К слову, о помощи. Поиск работы – далеко не главная проблема, с которой граждане обращаются к власти.

Именно обращаются. Ведь обратная связь между населением и местной властью давно налажена. Телефонные горячие линии, личные приемы граждан и, конечно же, электронные обращения стали обычным и действенным инструментом общения белорусов с представителями вертикали.

Общение это, кстати, дает конкретные результаты. Но замеченным остается далеко не всегда. Отдельные СМИ предпочитают активно обсуждать Декрет № 3 и те самые акции протеста, которые выносятся на первые полосы с кричащими заголовками. Где не только название, но и содержание порой не соответствует действительности. О передергивании и искажении фактов мы уже рассказывали на неделе в наших информационных программах.

Оставим столь своеобразный подход на совести журналистов и поговорим про ту самую обратную связь. Когда конструктивный диалог приводит к конкретным результатам.

Истории, разумеется, у каждого разные, равно как и пути решения. Но ведь главное, что эти пути есть. Влада Карницкая пообщалась с теми, кто искал и нашел ответы.

Теперь уже понятно: ураган, который прошелся по Минской области и столице восемь месяцев назад, след в памяти тысяч белорусов оставил навсегда.

Нина Матова вспоминает: все произошло в считанные минуты, но было ощущение - будто вечность. Скрежет металла, поломанных деревьев и полностью сорванная крыша. После пережитого страха женщина поняла, что фактически осталась без дома, но точно не без поддержки.

Новая крыша у дома женщины появилась уже на третий день. Все строительные заботы на себя взял зять, который, к слову, во время стихии направлялся в деревню.

По сути, этот тот случай, когда даже на помощь никого звать не пришлось, и беда объединила белорусов - оперативный штаб местные власти организовали буквально в течение часа. Доски, шифер, перекрытия - все абсолютно бесплатно.

В этой деревне всего 88 домов. Из них 20% сильно пострадало во время летней непогоды. Сейчас о тех событиях здесь напоминают лишь отремонтированные и новые крыши. Ведь все последствия удалось устранить в рекордно короткий срок - менее месяца.

Светлана Малаховская в Смолевичском районе прожила всю жизнь, знает здесь не только все деревни, но и лично многих местных жителей. Управляющая делами сельсовета летние события до сих пор вспоминает с дрожью в голосе и на пальцах перечисляет все дома, которые пострадали. Ведь вместе с другими представителями местной власти разрушенные, а, по сути, осиротевшие деревни Светлана Малаховская увидела одна из первых.

Именно неравнодушие и участие помогут не только решить проблемы, но воспитать здоровую нацию, уверен Родион Синицын - тренер одного из бассейнов в Бобруйске.

В этом бассейне началась блистательная спортивная карьера Игоря Бокого, теперь на дорожках подрастающее поколение. У каждого из этих детей в медкарте тяжелые неизлечимые диагнозы. Но инвалидность для них уже не приговор, на ноги им помогает встать тренер. Еще буквально три года назад Ангелина Рогалевич, что называется, перекатывалась. Хромота у девочки была из-за врожденных вывихов тазобедренных суставов. Сейчас выигрывает на республиканских соревнованиях.

Слова благодарности от родителей в адрес Родиона Синицына звучат каждый день. Ведь работает с такими детками тренер-методист действительно "вопреки". Говорит, специальной секции в бассейне для людей с ограниченными возможностями нет, как нет в целом системы подготовки таких спортсменов и медицинского сопровождения. Тренирует, возможно, будущих чемпионов мужчина на свой страх и риск. И радуется уже тому, что руководство спорткомплекса закрывает глаза на его инициативу.

Каждое соревнование превращалось в состязание не на дорожке, а элементарно за то, чтобы туда попасть. Поэтому тренер обратился к спортивным чиновникам. Его услышали. И частная инициатива Родиона Синицына стала началом масштабного и глобального проекта для спорта особенных людей не только в Бобруйске, но и по всей стране.

Валентина Чернышова признается: всегда думала, что проще проблемы решаются только в столице. Мол, ближе к власти.

Стереотипы женщины рассыпались после посещения Рогачева заместителем главы Администрации Президента. Этот волнующий момент стал для женщины переломным — ее освободили от уплаты сбора. Оно и понятно, хоть ей не хватило всего 9 дней рабочего стажа, женщина всегда бралась за любую работу.

Внимательное отношение к судьбе каждого может помочь решить вопрос и для целого микрорайона всего за несколько минут - теперь уверен Николай Калинин. На прием к губернатору Гомельской области мужчину попросили пойти соседи. Один из городских автобусных маршрутов изменили так, что он стал неудобным для местных жителей. После обращения интересы автотранспортного предприятия и пассажиров снова совпали.

О том, что проблемы есть, не замалчивают и в Знаменском сельском исполкоме. Но здесь уверены: если идти на диалог, все можно решить. Причем при конструктивной беседе это всегда происходит без опозданий - в 15-дневный срок. Оно и понятно, каждый случай или проблема — не просто цифры и буквы на бумаге, а судьбы и жизни людей.

Личное подсобное хозяйство Натальи Юрковской – это почти сотня коз. Хозяйка агроусадьбы по образованию экономист, но три года назад завела коз и увидела в развитии дела перспективу. Для получения молочного стада разводит зааненских полукровок. Эти козы могут давать до 6 литров молока в сутки. Правда, на собственном участке фермерству не развернуться. Ведь для выпаса и сенокоса нужны гораздо большие площади. Чтобы решить земельный вопрос, обратились к местным властям. И теперь 10 гектаров земли напротив дома на пять лет переданы во временное пользование хозяевам агроусадьбы.

Наталья Юрковская не исключает: со временем можно будет и расшириться, и, возможно, даже дать другим людям работу.

Вопросы с трудоустройством сегодня на карандаше и у парламентариев. Более того, они уже предлагают реальную помощь в поиске работы своим избирателям. Уже нормой стали личные встречи с белорусами, которые попали в непростую жизненную ситуацию и по разным причинам проигрывают конкуренцию на рынке труда.

Как показывает практика, когда проблемы человека на первом месте, а проблемы, которые возникают, не разобщают, а сплачивают нацию, тогда возможно построить конструктивный диалог.