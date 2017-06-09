На выставке "Белагро" свои достижения представили 25 стран

11 Июня 2017 21:15

И от высоких переговоров к темам, что называется, от земли. Самое "вкусное" на выставке "Белагро" оценивали делегации России и Молдовы. Посещение масштабного форума было обязательным пунктом программы. Интерес высоких гостей к достижениям АПК понятен: в эту отрасль мы вложили многое и готовы делиться и технологиями, и опытом, и продуктами под маркой "Сделано в Беларуси".

Большая площадка – 50 тысяч квадратных метров, она разместилась под Минском. Свои достижения представили 25 стран, в том числе, разумеется, и Беларусь - лучшие образцы нашей техники, селекции растений и кустов, оборудования для переработки и, конечно, продукты питания.

Пять дней на "Белагро" - это постоянное движение делегаций из России, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Египта, Пакистана, Китая и даже африканских стран. Переговоры, семинары, тестирование, снятие проб и первые договоренности о сотрудничестве и поставках наших товаров. Так, Африканский экспортно-импортный банк с нашим Банком развития готовы кредитовать сельхозпроизводителей с Черного континента под покупку нашей техники, китайцы готовы инвестировать в белорусскую пищевую переработку. Пакистану по вкусу наше детское питание, Египет готов перенимать опыт возведения молочно-товарных ферм.

Пока точный список сумм контрактов только подсчитывается. Бизнесу, понятно, нужно все взвесить и обдумать.

Кстати, принято решение в следующем году продлить работу выставки еще на один день.