Кто объявил охоту на детей и как противостоять кибер-террору

19 Февраля 2017 21:25

Безопасность сегодня - это, увы, не только удел экспертных дискуссий. Начеку приходится быть каждому. Особенно, когда на линии огня наши дети.

Новое время принесло новые технологии. Прогресс не остановить. Он делает наше существование удобнее, эффективнее, позволяет спасать жизни. Но есть те, для кого - это не инструмент созидания, а орудие разрушения. В последнее время все чаще в Интернете появляется то, что ввергает родителей в ужас. Одно дело, когда через игры, например, вытягивают деньги, и совсем другое, когда социальные сети наполняют группами, которые подводят подростков к суициду.

Кто объявил охоту на детей и как нам противостоять такому кибер-террору. Ответы искал Владимир Королев.

Массовый психоз из социальных сетей добрался и до Беларуси. Первыми тревогу забили родители, которые стали рассылать друг другу предупреждения - в Интернете есть группы, посвященные смерти. Тренд этого года - "Беги или умри".

Суть новой игры проста - нужно перебежать дорогу перед движущимся автомобилем. Кто ближе оказался перед машиной, тот и победил. Правила просты - чем ближе ты окажешься к машине, тем больше шансов победить. Неслучайно, наверное, эта игра стала популярна именно в гололед. Ведь зимой остановить мгновенно машину практически невозможно.

Среди тех, кто опубликовал предупреждение для родителей, - певица Галина Шишкова. Мама 9-летнего школьника от своего сына наслышана об этой игре.

Подобные игры - вымысел или серьезная опасность для подростков? Как правило, именно школьники - активные участники сомнительной забавы. Есть тому и другое объяснение - зачастую детская психика не способна противостоять таким технологиям. Скажете, журналистская утка? Детский омбудсмен России Анна Кузнецова призвала ГИБДД проверить игру "Беги или умри", предложив проанализировать статистику ДТП с участием детей.

Теперь оставить ребенка одного дома даже с Интернетом - смертельная опасность. В прошлом году журналисты не раз поднимали тревогу по поводу групп суицидальной направленности - "Море китов", "Ф57", "Ф58", "Рина", "Тихий дом". В контакте у этих пабликов десятки тысяч подписчиков, большинство из которых школьники. Пользователь должен пройти квест из 50 заданий. Последнее из которых - уйти из жизни.

Думаете, журналисткая утка? Роскомнадзор за последний год заблокировал более сотни интернет-сообществ в социальных сетях. Регулятор посчитал, что эти группы пропагандируют суицидальную направленность. Модераторы заставляют школьников делать целый ряд заданий. Выигрывает тот, кто пройдет игру.

Это интервью основателей групп Ф57 и "Море китов". Еще год назад парни смело общались с журналистами и рассказывали о своих интернет-достижениях. Пользователей называли китами - оттого и название группы - "Море китов". Киты иногда выбрасываются на берег. Так же и люди - в сети сбиваются в стаи, превращаясь в интернет-группы, а таких групп целое море. Широко известный в узких кругах Филипп Лис сегодня проходит экспертизу в психиатрической больнице. При задержании мужчина попытался спрятаться от правоохранителей в диван.

Сейчас следователи пытаются доказать, что парень из дивана причастен к суицидам. Многие жертвы состояли в группе, созданной Филиппом. Кто-то из кураторов в интернет-переписке помогал школьникам совершить роковой шаг. Но что предъявить мужчине юридически? Статья Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства" подразумевает жестокое обращение с потерпевшим или систематическое унижение личного достоинства. Ни слова про виртуальные советы о гибели. Вот и получается, что фраза "Привет, ты 49-ый, жди!" и советы, как уйти в вечность, нельзя трактовать как призыв к суициду. Правда, школьники думали иначе.

У такой субкультуры даже есть даже свои кумиры. Студентке из Уссурийска Ренате Камболиной (она же Рина Паленкова) даже присвоили номер - первая. Из-за неразделенной любви девушка легла на рельсы. Перед смертью выложила фото. И сегодня страница девочки пользуется популярностью - 80 тысяч подписчиков, тысячи подарков и лишь 14 друзей. Может быть, против таких кумиров бьют тревогу белорусские родители?

Пока правоохранители разбираются, кто виновен в создании подобных игр, психологи рекомендуют родителям обратить внимание на детей и погрузиться в их мир, который, может быть, полон тайн и даже смертельных опасностей.