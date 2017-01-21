Интервью с Председателем Белорусской торгово-промышленной палаты Владимиром Улаховичем

22 Января 2017 21:26

Долина реки Нил. Прародина земледелия. По несколько урожаев в год. Об этом мы знаем из школьных учебников. А еще из этих же школьных учебников мы знаем такой термин – "экстенсивное земледелие". Это когда прирост урожая не за счет эффективности, а за счет расширения площадей. Рано или поздно такой вид хозяйствования приводит в тупик.

Если посмотреть, очевидно, современный рынок забит до предела. Поэтому нашей автомобильной классике - это трактора, грузовики, самосвалы - все сложнее конкурировать. И как в случае с земледелием нужен качественный прорыв. А способна ли экономика Беларуси дать рынку принципиально новый продукт, чтобы в этой конкурентной борьбе выиграть? Об этом "Главный эфир" спросил у Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича.