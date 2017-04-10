Илья Ивашко принес победу белорусам в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Австрии

9 Апреля 2017 21:54

Беларусь все стремительнее приближается к Мировой группе Кубка Дэвиса. Из Минска сильный состав австрийской сборной уезжает с поражением. Ключевой матч противостояния Беларусь - Австрия в рамках второго круга первой группы Евро-Африканской зоны провел Илья Ивашко, который добился победы над Геральдом Мельцером. 3:1 по сетам. Австриец ведь находится выше белоруса в мировом рейтинге. Ивашко показал агрессивный и красивый теннис, а у его оппонента не оказалось никаких секретов, которыми он смог бы удивить белоруса. Эта победа для нашей команды стала третьей в четырех матчах. Во вторник мы узнаем имя соперника, с которым белорусам предстоит побороться в плей-офф за право выступить в Мировой группе, в которой наша команда отсутствует 10 лет.