Франция выбирает президента

23 Апреля 2017 21:28

Продолжим про западную Европу. Франция на распутье. Пятая Республика сегодня выбирает президента. Избирательные участки закрылись в 21:00 по Минску. Уже есть предварительные данные – правда, пока они довольно противоречивые. И это не удивительно. Всего в гонке участвуют 11 кандидатов, и сразу четверо из них считаются фаворитами. Причем, разрыв между лидерами минимальный – в районе одного-двух процентов. По предварительным данным, самые высокие шансы выйти во второй тур у экс-министра экономики Эммануэля Макрона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.

Впрочем, в ближайшие часы расклад может измениться, и не исключено, что 7 мая в бюллетенях окажется фамилия республиканца Франсуа Фийона или левого политики Жана-Люка Макрона. МВД Франции, которое в эти дни по совместительству является Центризбиркомом, призывает граждан не сильно надеяться на данные экзитполов, а дождаться официальных итогов. Подробнее об исходе голосования наши коллеги расскажут завтра в утреннем выпуске новостей. Мы же пока вспомним, как проходила предвыборная кампания во Франции и почему нынешние выборы президента в этой стране сравнивают с прошедшими выборами в США.

Рассказывает Юрий Козлов.

Нынешняя избирательная кампания обещала быть интересной с самого начала. Действующий президент Франсуа Олланд стал самым непопулярным хозяином Елисейского дворца в истории Пятой Республики. И его рейтинг, который порой опускался до 7 процентов, негативно сказался на позициях всей Социалистической партии. В начале зимы аналитики прогнозировали, что следующим президентом Франции станет кандидат-республиканец, экс-премьер-министр Франсуа Фийон. Он обещал точечно усилить контроль на границе, чтобы сократить уровень миграции и решить проблему с безопасностью. Также политик намеревался наладить диалог с Москвой. Конкуренцию Фийону должна была составить Марин Ле Пен – лидер ультраконсервативного "Национального фронта". По сути, ее программа – это программа Фийона, только в квадрате. Ле Пен считает, что проблему беженцев можно решить лишь полностью закрыв границы, а чтобы справиться с экономическими вызовами, Франция должна покинуть ЕС.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции:

"В случае избрания я намерена провести много переговоров, чтобы восстановить наш суверенитет над четырьмя основными элементами – над границей, потому что французы имеют право решать, кто приезжает в их дом. Над законами, потому что это основа демократии. Над экономикой – я говорю об экономическом патриотизме, который запрещен в Евросоюзе. И над валютой".

Президентом Франции становится кандидат, набравший 50 процентов плюс один голос. Поэтому нередко выборы здесь проходят в два тура. По ситуации на январь, Ле Пен одерживала победу на первом этапе – с 27 процентами голосов, но уступала Фийону во втором. Ситуация изменилась 31 января. После серии материалов в СМИ французская полиция провела обыск в кабинете экс-премьер-министра. Следователи искали трудовой контракт его жены Пенелопы. По данным правоохранителей, политик взял супругу на должность своего помощника. Все бы ничего, но, следствие считает, что Пенелопа Фийон не ходила на работу, а зарплату все равно получала. Из парламентских фондов ей было выплачено около миллиона евро. Рейтинг Фийона начал таять. Несмотря на скандал, политик продолжил борьбу за президентский пост, но вернуть себе прежние позиции не смог.

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции:

"Меня хотели заставить молчать. Не хотели, чтобы я вел борьбу за пост президента. Но я все еще здесь и скажу вам: меня не запугаешь. Все будет зависеть только от мнения народа Франции".

Вскоре похожие обвинения были выдвинуты и против Марин Ле Пен. Она якобы взяла на работу двух ассистентов, которые, как и супруга Фийона, не выполняли свои обязанности, но получали деньги – всего около 400 миллионов евро. Ле Пен перенесла скандал лучше оппонента, но уровень популярности лидера "Нацфронта" все же сократился – примерно на 5 процентов. Аналитики заговорили о целенаправленной травле двух самых популярных кандидатов и стали вспоминать прошедшие выборы в США с масштабной антитрамповской кампанией. Тем более, что после сокрушительного удара по двум фаворитам гонки на арене появился Эммануэль Макрон – экс-министр экономики близкий к правящим социалистам. Впрочем, взятый во Франции курс на так называемую грязную кампанию со взаимными оскорблениями и повышенным интересом к личной жизни кандидатов сыграл злую шутку и с Макроном. Политика уличили в попытке уклониться от уплаты налога по повышенной ставке, а потом и вовсе назвали коррупционером и банкиром Ротшильда. Вишенкой на торте стали обвинения в измене супруге с мужчиной.

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции:

"Что касается людей, распускающих слухи о моей двойной жизни, то, во-первых, это, конечно, неприятно для моей жены Бриджит. Она разделяет мою жизнь с утра до ночи и постоянно спрашивает – да как ты физически смог?".

На фоне скандалов рейтинг самого молодого кандидата в истории Франции также начал падать. Зато к тройке фаворитов присоединился недавний аутсайдер Жан-Люк Меланшон. Фактически это Ле Пен мужского пола, но с крайне левыми взглядами.

Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции:

"Франции нужно выйти из всех договоров с ЕС. Недопустимо, чтобы нам диктовали, какие социальные и экономические преобразования нам нужно проводить. Наше пребывание в ЕС способствует условиям сверхэксплуатации трудящихся. А договоры ЕС о зоне свободной торговли с Канадой и США еще больше ухудшат экономическое положение".

Ко дню голосования уровень поддержки Макрона, Фийона, Ле Пен и Меланшона был примерно одинаковым. И полярность во взглядах кандидатов лишь подогревает интерес к исходу выборов.

Доминик Мойси, политический аналитик, Франция:

"Правые будут голосовать за Фийона, но его репутация подмочена финансовым скандалом. Левые очень сильно разделены из-за раскола в партии социалистов. Крайне правые и крайне левые привлекают многих избирателей, но их риторика также отпугивает большое число людей. Макрон – вообще темная лошадка. Его хотели бы видеть просто адекватным человеком, который спасет Францию от самой себя. Но является ли он таким человеком? Уверенности в этом нет. К тому же он молод и неопытен".

Несмотря на противоречивые данные с участков, уже понятно, что выбрать президента в первом туре Франция не смогла. Налево, направо или тем же путем – какую дорогу страна выберет на этом распутье, узнаем через две недели – второй этап голосования назначен на 7 мая.