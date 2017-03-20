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Двенадцать историй и двенадцать научных побед! Новый проект АТН "Дело жизни"
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19 Марта 2017 21:09

Двенадцать историй и двенадцать научных побед! Новый проект АТН "Дело жизни"

Технологиям, которые спасают жизни, помогают осваивать космос и делают наш мир проще, посвящен новый проект Агентства теленовостей. Двенадцать историй и двенадцать научных побед! Соискатели государственных премий - ученые, инженеры, медики и биологи - расскажут, как рождаются идеи и воплощаются в жизнь самые смелые начинания. Научный проект Агентства теленовостей "Дело жизни" стартует уже в понедельник.

Первая серия посвящена людям, которые ежедневно помогают тысячам пациентов. Благодаря новым разработкам в сфере трансплантации органов. Каждый год в нашей стране выполняется 500 подобных операций. А ведь в 2005 могли пересадить только восемь почек.

За цифрами стоит многолетняя научная работа хирургов, анестезиологов и большого творческого коллектива. Многие из технологий – белорусские: получено свыше двух десятков патентов. Эта большая работа выдвинута на соискание Государственной премии 2016 года в области науки и техники. Причем речь идет уже о технологиях лечения на финальной стадии заболевания. Пациенты возвращаются к полноценной жизни, работают и растят детей.

Первую серию научного проекта "Дело жизни" смотрите в понедельник вечером после "Панорамы" на "Беларусь 1". 

  

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