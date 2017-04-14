Документы, которые должны помочь раскрепоститься бизнесу

16 Апреля 2017 21:15

На этой неделе на суд белорусов вынесли документы, которых с нетерпением ждут без преувеличения все деловые круги Беларуси. Речь о проектах документов, которые должны помочь раскрепоститься бизнесу. Интерес неимоверный, начиная от бывалых предпринимателей, заканчивая белорусами, которые еще только планируют войти в бизнес и открыть собственное дело. К разговору активно подключаются и простые граждане.

Старт большой работе был дан несколько месяцев назад: в начале года Глава государства распорядился создать специальную группу, которой предстояло избавить бизнес от излишнего административного бремени. Возглавила ее Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Вошли в эту группу и представители власти, и деловые круги. То есть все, кому работать и зарабатывать по новым правилам. Это абсолютно новый формат взаимоотношений бизнеса и государства.

Работа была проведена масштабная. Только представьте: за это время изучена ситуация на более чем 100 предприятиях страны, проанализировано более 200 предложений от населения и бизнеса. Подключилось и интернет-сообщество, изучался зарубежный опыт. В работу группы влились 12 тематических подгрупп по самым разным вопросам: от торговли и оказания бытовых услуг до строительной сферы.

Пакет документов - а это проект декрета, пять проектов указов и один законопроект - получился действительно всенародным. Кардинальные решения, которые будут приняты в самое ближайшее время, коснутся как крупного, так и малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.