Что такое сovfefe?

4 Июня 2017 21:29

Впрочем, Трампу удалось свести накал страстей вокруг климатических перипетий к минимуму всего одним твитом. Последние дни эксперты спорят не о негативном влиянии парникового эффекта, а о том, как правильно произносить: кОфифи или кофИфи?

Этот загадочный набор букв родился из-за опечатки: Трамп, видимо, хотел написать что-то о негативном освещении своей деятельности прессой и использовал вместо "кавэридж" (собственно "освещение") "кофифи". О значении нового термина также ведутся ожесточенные споры. Одни считают, что это код запуска ядерных ракет, другие уверены, что кофифи - новый покемон, третьи надеются, что это - закодированное сообщение об отставке. А бывшая соперница хозяина Белого дома в предвыборной гонке демократ Хиллари Клинтон и вовсе заявила, что кофифи - условный сигнал русским.