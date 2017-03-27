Беспорядки в РФ

26 Марта 2017 21:27

В десятках российских городов сегодня прошли антикоррупционные шествия. В большинстве случаев акции не были разрешены муниципальными властями. В частности, не были санкционированы митинги в Москве и Санкт-Петербурге. Участники демонстраций скандировали антикоррупционные и антивоенные лозунги. Звучали также обвинения в адрес властей страны. Впрочем, акции продлились недолго. В Москве шествие практически сразу было заблокировано полицией. Организатор протестов – политик Алексей Навальный - задержан. В его офисе проходит обыск. Информация о числе задержанных в регионах, а также об общем количестве участников митингов уточняется.