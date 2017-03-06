Белорусы высоко оценивают работу милиции

5 Марта 2017 21:23

Приведем наглядные цифры, которые более красноречиво расскажут об оценке работы милиции. Опросы последних лет показывают, что уровень доверия граждан правоохранительным органам в нашей стране из года в год растет. По статистике за 2016, органам внутренних дел доверяют более 65% опрошенных. Белорусы считают, что стражи порядка стали эффективнее противодействовать коррупции, пьянству, надежнее обеспечивать безопасность дорожного движения. Самый высокий уровень доверия - в Витебской, Могилевской и Гродненской областях: две трети населения.

Этот показатель выгодно смотрится на фоне наших соседей и торговых партнеров. Практически непоколебимо доверие к полиции у финнов - 96% (больше доверяют в этой стране лишь спасателям). А вот в Соединенных Штатах, напротив, с каждым годом растет уровень недоверия, причем стремительно. 52% - это самый низкий показатель за последние 22 года. Американцы в первую очередь отмечают жестокость местных полицейских. Уровень доверия к российской полиции заметно не изменился. А вот в Украине, напротив, резкое снижение - на целых 20%. Как следствие, статистика демонстрирует рост преступности и серьезное падение раскрываемости преступлений.

Кстати, белорусы не просто доверяют милиции, но и готовы оказывать ей посильную помощь в борьбе с преступностью. Пообещали не остаться в стороне 68% опрошенных. 5% белорусов пока не знают, как себя поведут в случае необходимости.

Большинство участников опроса отмечает, что безопасно чувствуют себя как дома, так и в общественных местах. Почти 65% не волнуются и о сохранности своего имущества.

Безопасно чувствуют себя не только белорусы, но и гости нашей страны. Путешественники включили Беларусь в число самых спокойных и благонадежных. Мы на десятой строчке рейтинга. К слову, в десятке всего четыре европейских государства: кроме нас, еще Австрия, Дания и Грузия. Самыми же безопасными признаны Катар, Сингапур и Тайвань.