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Белорусскую столицу посетил заместитель Генерального секретаря ООН Мишель Сидибе
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16 Апреля 2017 21:25

Белорусскую столицу посетил заместитель Генерального секретаря ООН Мишель Сидибе

Еще одним значимым визитом была отмечена неделя в Минске. Белорусскую столицу посетил заместитель Генерального секретаря ООН исполнительный директор UNAIDS Мишель Сидибе. Это первый визит на столь высоком уровне в истории взаимодействия Беларуси с UNAIDS. Именно сотрудничество с этой всемирной организацией позволило отечественной медицине добиться существенного прогресса в лечении и профилактике смертельного заболевания. В борьбе с ВИЧ-СПИДом успехи Беларуси оценили на глобальном уровне. Мишель Сидибе посетил ряд белорусских клиник, а также встретился с Президентом. За вклад в развитие здравоохранения Беларуси Александр Лукашенко вручил Мишелю Сидибе высокую государственную награду - медаль Франциска Скорины.

Отметим, уроженец Мали Мишель Сидибе возглавляет авторитетную глобальную организацию с 2009 года. Заместитель Генерального секретаря ООН по долгу службы побывал в более чем 150 странах мира. Глава UNAIDS – решительный борец за социальную справедливость и защитник развития медицинской сферы, ориентированной на человека. По версии французской газеты "Ле Монд", Мишель Сидибе входит в список пятидесяти самых влиятельных людей планеты.

Итак, белорусское здравоохранение глазами заместителя Генерального секретаря ООН. За что авторитетная всемирная организация ставит в пример внедренную в нашей стране систему борьбы с чумой ХХ века? И почему Мишель Сидибе хочет, чтобы Беларусь помогла оздоровить Африку? (видео) 

  

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