Беларусь приняла участие в масштабном саммите Шанхайской организации сотрудничества

11 Июня 2017 21:03

Насыщенная политическими событиями весна (а были и саммит ЕАЭС в Бишкеке, и форум "Один пояс – один путь" в Пекине) плавно перетекла в не менее жаркое политическое лето. Началось оно в Астане масштабным саммитом Шанхайской организации сотрудничества и стартовавшей глобальной выставкой "Экспо".

Такое совпадение в дипломатическом календаре на руку всему континенту, ведь для государств это повод обсудить проблемы геополитики и, как говорится, не отходя далеко, создать новые экономические связи. Астана в эти дни во всех смыслах широкая площадка для встреч, переговоров и заключения соглашений.

Энергия будущего (это тематика "Экспо") в столице Казахстана слилась воедино с шанхайским духом, проникнуться которым смогла и наш политический обозреватель Ольга Макей. Она следила за саммитом Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь второй раз участвовала в статусе наблюдателя.

Думаю, что в учебники войдет сам факт расширения Шанхайской организации сотрудничества. Эксперты, да и сами политики не раз называли астанинский саммит историческим. Ну а что касается "Большой восьмерки Евразии", для такого названия есть весомые основания. Давайте разберемся по порядку.

Итак. Действительно, международное объединение сегодня охватывает большую часть Евразийского континента. Вот на карте восемь стран – полноправных участников Шанхайской организации сотрудничества. Выглядит внушительно, но это далеко не все.

Добавляем сюда еще четыре государства-наблюдателя. Это Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Наша страна этот высокий статус получила год назад, и, как подчеркнул Александр Лукашенко, за это время только укрепилась в правильности сделанного выбора. Кстати, Беларусь – единственное полностью европейское государство в шанхайской семье.

А еще есть шесть стран-партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Как видим, Шанхайская организация сотрудничества – это 60 процентов Евразии. Внушительно, но это далеко не всё.

Переходим от фактов к цифрам.

Население всех стран шанхайской семьи – более 3 миллиардов человек. Это половина мирового. В организацию входят два постоянных члена Совбеза ООН (Россия и Китай), четыре ядерных государства: Индия, Китай, Пакистан и Россия. Две страны с самым многочисленным населением в мире и крупнейшим потреблением энергии (это Китай и Индия), а также три из пяти стран группы БРИКС (Россия, Индия и Китай). Таким образом, это одно из мощнейших объединений планеты. Вот экспертное мнение из Казахстана.

Действительно, такое объединение сегодня трудно игнорировать. И в подтверждение тому – впервые на саммите за одним столом с лидерами стран присутствовал Генеральный секретарь ООН. Кстати, в кулуарах саммита Александр Лукашенко и Антониу Гуттериш провели встречу.

А еще за круглым столом шанхайской семьи вместе были Индия и Пакистан. Не секрет, что между двумя государствами есть разногласия. Вот даже, как видим, на совместном фото премьер-министры этих стран стоят по разные стороны, но тем не менее вместе.

Понятно, что эта тема так или иначе витала в воздухе. Разрядил обстановку белорусский лидер, сказав, что на площадке Шанхайской организации сотрудничества оба государства имеют все шансы уладить двусторонние вопросы. Да и вообще шанхайский дух подталкивает страны к сплоченности и единству. А этот фактор сегодня важен и в борьбе с современными вызовами и угрозами – это одна из задач объединения.

Кстати, хочется подметить такой факт. Понятно, что абсолютно все политики тщательно готовятся к саммитам, заранее продумывают свои выступления, переносят их на бумагу. Это облегчает работу и переводчикам. Так вот Александр Лукашенко за этим столом был единственным, кто большую часть речи не читал, а говорил именно от себя.

Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что объединению нужно больший упор делать не только на безопасность, но и на развитие экономического потенциала стран.

По мнению Президента, в объединении стоит сделать ставку именно на экономическое измерение. Вполне логично, учитывая мощный ресурс всех стран. Так вот белорусский лидер предложил разработать конкретные проекты в экономике, инвестициях, логистике, гуманитарной сфере и активнее привлекать к их реализации государства-наблюдатели. Еще один стимул для Шанхайской организации сотрудничества – китайский проект нового Шелкового пути. По сути, встреча в Астане – продолжение судьбоносного пекинского форума "Один пояс – один путь". Этот грандиозный проект – будущее Евразии. Для Беларуси это не просто роль связующего звена между Европой и Азией, глобально это развитие нашей экономики: инновационные производства в парке "Великий камень", увеличение транзита и многое другое.

В том, что в Шанхайской организации сотрудничества нужно сильнее укреплять экономические связи, уверены и политики, и эксперты. Подсчитано: три четверти мировой торговли осуществляется именно через региональные объединения. В кулуарах саммита мы поинтересовались мнением министра иностранных дел еще одного государства-наблюдателя – Монголии.

Ценд Мунхоргил, министр иностранных дел Монголии:

"Президент Лукашенко и наш президент как представители двух государств-наблюдателей высказали примерно одну и ту же мысль, что необходимо не только политическое сотрудничество, но и сотрудничество в области экономики, в области инфраструктуры, конкретные соглашения, например, в области ускорения и упрощения торговых процедур, упрощения процедур пересечения границ, таможенного контроля".

Впрочем, площадка Шанхайской организации сотрудничества позволяет не только обсуждать общие проекты, это еще и хорошая возможность укрепить двусторонние связи. В кулуарах саммита Александр Лукашенко провел встречи с премьер-министром Индии – Нарендра Моди пригласил белорусского лидера осенью продолжить переговоры в Нью-Дели. Обстоятельная беседа состоялась и с премьер-министром Пакистана в преддверии его визита в Беларусь. Еще были встречи с лидерами России, Китая, Афганистана и Таджикистана. Президента Беларуси пригласили посетить с визитом и Иран.