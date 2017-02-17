Ровно неделя с тех пор, как Беларусь открыла свои границы. И вот уже Национальный аэропорт Минск принял первую тысячу туристов, которые воспользовались безвизовым режимом. Точнее, 1082 туриста по информации на 16 часов. Это граждане из 46 стран мира. В числе активных посетителей нашей страны - немцы, поляки, итальянцы, англичане и литовцы. К слову, Польша и Германия всю неделю соревновались за лидерство.

В рейтинге отметились и гости из Ирландии, Мальты, Чили, Португалии. В список не совсем типичных посетителей нашей страны попали сегодня житель Индонезии и гость из Бахрейна. Активность приезжающих к выходным снизилась: в сутки, согласно статистике, в будние дни без виз прилетало более ста человек. Это говорит о том, что на этой неделе Беларусь в основном посещали бизнесмены. Активности от туристов ожидают ближе к лету.

Иностранцы отмечают - у нас просторно, красиво, чисто, есть что посмотреть и безопасно. По последнему пункту есть даже место в соответствующем рейтинге. Беларусь - в числе самых безопасных государств в мире. Всемирно известным сервисом НАМБЕО изучена ситуация в 125 странах и мы - на десятой строчке. Индекс безопасности в Беларуси составляет почти 78 пунктов из 100 возможных. Всего в топ-10 оказались лишь четыре европейских государства: Беларусь, Австрия, Дания и Грузия. Самые безопасные - Катар, Сингапур и Тайвань. Из наших ближайших соседей Польша заняла 30 место, Латвия - 40, Литва - ниже еще на 10 пунктов, у России - 67 место, Украина - 85. Наиболее опасными признаны Гондурас, Папуа-Новая Гвинея и Венесуэла.

Высокую позицию в рейтинге городов занял и Минск. Он на 26 месте из 315 возможных. В подробной статистике говорится, в белорусской столице наименее вероятно можно пострадать от физических атак из-за цвета кожи или религиозной принадлежности.