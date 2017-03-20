19 Марта 2017 21:05

Поговорим о реальных достижениях и реальных перспективах той сферы, которая за последние годы вызывала, наверное, минимум нареканий.

В то время как промышленность не всегда удачно подстраивалась под новые вызовы современного рынка, IT-сфера стабильно работала на экспорт и пополняла валютный баланс страны.

Да, пока большой объем аутсорсинга, когда мы помогаем создавать продукты, которые принадлежат зарубежным компаниям, и прибыль приносят соответственно им, да, пока в сравнении с мировыми лидерами мы выглядим где-то еще не столь убедительно. Однако едва ли кто-то поспорит, что даже несмотря на такие “но”, отрасль является едва ли не показательной для страны.

А значит нужно двигаться дальше. На неделе многие СМИ пестрели крупными заголовками: "Беларусь открывает новую страницу в сфере новых технологий". Глава государства посетил сразу несколько крупных и успешных компаний в этом секторе - "И-Экс-Пи-Кэпитал" и "Бануба Девелопмент". На первый взгляд, кажется, что разработки, которые демонстрируют программисты, буквально берутся из воздуха.

Но, конечно, не все так просто. Почувствовать потребности общества, просчитать наперед запросы и создать то, что потом уверенно назовут трендом, – это серьезнейший труд. Ну вот, например, появление дополненной реальности эксперты уже сравнивают с изобретением в свое время электричества. И белорусские разработчики активно работают с технологией, которая постепенно меняет мир.

На высоком уровне обсуждались не только конкретные разработки в области искусственного интеллекта, но и в целом меры для превращения Беларуси в источник производства новых технологий - в IT-страну. Т.е. не только оказывать те самые услуги аутсорсинга, но и создавать собственный высокотехнологичный продукт. Это и приток инвестиций, и, конечно, новые рабочие места.

И вот здесь стоит отметить важнейший нюанс. Для этого государство готово создать все условия, в том числе на уровне законодательном. Как раз здесь у бизнеса есть вопросы по ряду позиций.

А перспективы, конечно, заманчивые. Не исключено, что мы станем первой страной в мире, где по дорогам официально будет разрешено ездить беспилотным автомобилям. Но главное требование Президента – честно и прозрачно работать на благо страны, максимально используя ее потенциал.

Наш корреспондент Дмитрий Титов пристально следит за развитием сферы высоких технологий. Его обстоятельный репортаж - прямо сейчас.

“Бануба” - еще тот фрукт, который начали выращивать в Беларуси всего лишь год назад.

Эти фильтры вовсе не игрушки, а инструмент, который может кардинально изменить, к примеру, рынок рекламы.

Вот что делает дополненная реальность на сборочных производствах. Надев умные очки, можно сразу понять, как устроен двигатель автомобиля. Устройство может нарисовать и недостающую деталь, которую должен будет установить инженер.

Мировые корпорации из разных сфер пока тестируют технологию. Появление искусственного интеллекта и дополненной реальности директор компании "Бануба" Вадим Нехай сравнивает с изобретением электричества. Спрос колоссальный, но систему нужно обкатать. Под нее на рынке делают специальные шлемы всего несколько компаний. Но даже на такой стадии прибыль "Бануба Девелопмент" за прошлый год составила более 1.5 миллиона долларов.

За еще одним примером далеко ходить не надо. Наши маски приобрел "Фейсбук" и лично протестировал Марк Цукерберг. Сегодня крупнейшая социальная Сеть уже встроила технологию в свой сервис видеотрансляций. Среди глобальных планов - заполучить долю бюджетов телевизионной рекламы, превратив маски в брендовый продукт. Еще и Голливуд хочет использовать белорусское приложение в качестве новых спецэффектов для фильмов.

Самые успешные компании в IT-секторе на этой неделе посетил Глава государства. "Бануба" и "И-Экс-Пи Кэпитал" - детище белорусского бизнесмена Виктора Прокопени и российского миллиардера Михаила Гуцериева. Партнеры инвестируют в искусственный интеллект.

Прокопене 33 года, и у него 7 высших образований. Гуцериева студенты бизнес-школ считают воплощением успеха. В его сфере интересов - финансы, недвижимость, добыча полезных ископаемых, ІТ. Первый совместный проект компаньонов - и сразу попадание в точку, вернее, в космос. Инвестиции в спутники и систему мониторинга земной поверхности. С орбиты Astro Digital предоставляет данные в динамике и фотографирует Землю ежедневно (это отличает проект от имеющихся рыночных аналогов). Базируется компания в НАСА. Данные скоро будут доступны для покупки и белорусским компаниям.

Если спуститься на землю, то здесь не менее космические планы. Гуцериев и Прокопеня инвестировали в проект в сфере дополненной реальности пять миллионов долларов. Сегодня технология - мегатренд. И пока специалистов в этой области не так много. Распознавая мимику человека, роботы смогут также стать более эмоциональными, считают разработчики.

На встрече с Главой государства речь шла и о развитии ІТ-сферы в целом. Льготы резидентам ПВТ позволили отрасли расти последние 10 лет. Благодаря этому решению прекратилась утечка мозгов за рубеж.

По предварительным данным Нацбанка за 2016 год, сальдо компьютерных услуг в Беларуси составило 845 млн долларов США, при этом их удельный вес в общем объеме услуг вырос почти на 2 процентных пункта до 14,1.

"И-Экс-Пи Кэпитал" разрабатывает программное обеспечение для финансовой сферы. Задача – помочь клиенту совершать больше прибыльных сделок. Алгоритм технологии: изучить пользователя, его поведение в приложении, склонность к риску. Если человек собирается совершить высоко рисковую сделку, алгоритм предупредит и о последствиях.

В прошлом году "И-Экс-Пи Кэпитал" и "Бануба Девелопмент" заняли первые два места среди всех резидентов парка по производительности.

Сегодня ПВТ отправляет на экспорт 91,5% производимого программного обеспечения. Например, нашими мобильными приложениями пользуются более девятисот миллионов человек в ста девяноста трех странах мира. А непосредственные заказчики программного обеспечения - 66 государств.

Не замыкаться на аутсорсинге и производить собственные высокотехнологичные продукты. Виктор Прокопеня отметил важность создания государством необходимых условий для выхода отечественного ИТ-сектора на новый технологический уровень.

Ведь в будущем почти все компании из разных сфер будут айтишными. Это касается и промышленных грандов. Александр Лукашенко призвал IT-сектор идти вперед и не останавливаться в своем развитии. В уме держать не только успех одной сферы, но и значимый синергетический эффект для всей страны.

Во время многочасовой дискуссии появилось еще одно предложение – Президент, безусловно, за. В нашей стране создадут совет по развитию IT-технологий. И у Беларуси есть все для того, чтобы стать ІТ-страной и лидером по развитию высоких технологий как минимум в Восточной Европе. Все эти задачи предстоит решать новому руководителю ПВТ. На этой неделе указом Президента Беларуси директором Парка высоких технологий назначен Всеволод Янчевский. До этого он занимал должность помощника Главы государства. Сфера ІТ для опытного управленца не новая. Всеволод Янчевский возглавлял наблюдательный совет ПВТ и курировал сферу информатизации и высоких технологий.

Уже сейчас можно проехать на общественном транспорте по улицам Парижа без кондуктора и водителя. Первые беспилотные такси катают пассажиров по Питсбургу. Еще 7 лет назад начали тестировать гугломобиль, который достиг наибольших успехов в этом направлении. Но не исключено, что Беларусь станет первой страной в мире, где по дорогам официально будет разрешено ездить беспилотникам.

Зеленый свет не только беспилотникам, но и всему ІТ-сообществу. Только в одном ПВТ работает более 27 000 специалистов. Со стороны государства и впредь будет оказываться содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов. Многие белорусские ІТ-продукты стали хорошей рекламой страны за рубежом, но от разработчиков в этой сфере мы всегда ждем чего-то нового.