Александр Лукашенко передал Нурсултану Назарбаеву копии документов для мемориального комплекса жертв политрепрессий

11 Июня 2017 21:09

Звучала в Казахстане и тема истории. Среди прочего именно о ней во время двусторонней встречи Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева говорили лидеры двух стран. Этот эпизод на языке дипломатии скорее назовут гуманитарным сотрудничеством. Но за общей формулировкой стоит более глубокий смысл – человеческие судьбы.

Глава белорусского государства передал своему коллеге копии архивных дел белорусок, осужденных в конце 30-х годов по политическим мотивам и сосланных в Акмолинский лагерь на территории Казахстана. Среди них и дело Майи Кляшторной. В это сложно поверить, но 80 лет назад ее, четырехмесячную, вместе с мамой отправили в крупнейший советский лагерь жен изменников Родины. Спустя столько лет Майя Кляшторная впервые ознакомилась с материалами дела своей матери, которые буквально по крупицам собирал Комитет госбезопасности Беларуси.

Наша съемочная группа побывала в том самом Акмолинском лагере – от Астаны до него всего каких-то 36 километров, а в Минске пообщалась с Майей Кляшторной. Непростая история в репортаже Илоны Красутской.

Эта встреча была назначена в полдень. И каждые пять минут ожидания словно становились спасением для журналистов. Так хотелось хоть на какое-то время отложить непростые вопросы. Майя Кляшторная - дочь бывшей узницы крупнейшего советского женского лагеря Янины Германович и репрессированного белорусского поэта Тодора Кляшторного. Когда отца расстреляли, четырехмесячную Майю вместе с мамой отправили в АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины. На вопрос, что дало силу и помогло выжить, она ответит: счастье, ведь мама была рядом.

Пять лет маленькая Майя провела вместе с матерью в Акмолинском лагере, еще шесть - в детском спецприемнике НКВД, затем долгие годы в ссылке в Сибири. Сейчас на месте АЛЖИРа музейный комплекс. Его Майя Кляшторная называет домом святых душ. А женщин, которые потеряли мужей, детей и молодость, – мадоннами.

Ежегодно музейный комплекс посещают 20 тысяч человек из разных стран. Каждый приходит со своим внутренним монологом: дети, внуки, правнуки тех, кому пришлось пережить самые тяжелые испытания. Символично, что 31 мая, в день своего 80-летия, здесь побывала и Майя Кляшторная. Это событие широко освещали казахстанские СМИ. На стене памяти выгравированы сотни фамилий женщин – узниц АЛЖИРа. Среди них и имя мамы Майи Кляшторной.

Раиса Жаксыбаева, руководитель экскурсионно-выставочного отдела музейно-мемориального комплекса АЛЖИР:

"Майя была очень сильной - выжила в АЛЖИРе. И когда девочке исполнилось четыре года, ее отправили в Осакаровский детский дом в Караганде. Перед отправкой ей дали возможность попрощаться с мамой, которая ей сказала: "Майя, запомни, ты не одна на свете, у тебя есть две сестры - Тодияна и Веснаина". Ребенку четыре года, как он мог запомнить! Детишкам не давали читать письма, которые приходили в детский дом, ими утепляли окна. Когда ей исполнилось десять лет и она уже научилась читать, в детдоме она как-то стояла возле окна, щели которого были заткнуты бумагой. И вдруг увидела треугольник - письмо Кляшторной Майе, открыла его и узнала, что ее разыскивают сестры, которые живут в Минске. Затем Майя написала ответ. Таким образом сестры нашли ее. И с тех пор никогда не расставались".

Через Акмолинский лагерь жен изменников Родины прошли этапом свыше 18-ти тысяч женщин. От звонка до звонка в АЛЖИРе отбывали срок представительницы 62-х национальностей. Они оказывались обреченными на муки и смерть. Везли узниц в вагонах-теплушках. В каждом по 70 человек. Дорога до Казахстана могла занимать несколько недель. Выживали не все. В пути пытались отправить весточку домой. Послания в прямом смысле были написаны кровью. В музейном комплексе АЛЖИР хранится одно из таких писем уроженки Беларуси.

Сегодня многие страны помогают Казахстану собирать сведения об истории политических репрессий. О 63-х белорусках, узницах АЛЖИРа, Комитет госбезопасности собирал информацию буквально по крупицам. Для всех этих женщин одна статья – "Жена изменника Родины". Срок заключения - от 5 до 8 лет. Перед тем как отправить документы в Астану, Майя Кляшторная впервые видит материалы дела своей матери. Они долгие десятилетия хранились под грифом "Секретно". Не сможет сдержать эмоций. И только попросит стакан воды. Среди документов постановление, ордер на арест, протоколы обыска и допросов. И самое дорогое – письма ее матери.

Юрий Зверев, сотрудник Центрального архива КГБ Беларуси, кандидат исторических наук:

"В результате кропотливой работы сотрудниками КГБ были выявлены документы в отношении 63-х женщин, жен репрессированных в 30-е годы представителей белорусской интеллигенции. Эти документы представляют как историческую, так и научную значимость. И на сегодня принято решение о передаче копий выявленных архивных документов казахстанской стороне".

Историческая память много значит для белорусов. В стране достаточно памятников, которые обращены не только к героическим событиям, но и к трагическим. Символы трагедии и напоминание о том, как важно сохранять мир и обладать здравым политическим смыслом.

Копии архивных дел белорусок, осужденных в конце 30-х годов по политическим мотивам и сосланных в лагерь на территории Казахстана, Глава белорусского государства передал своему коллеге Нурсултану Назарбаеву во время личной встречи. Ценные материалы станут частью экспозиции мемориального комплекса памяти жертв репрессий.

Да, Беларусь и Казахстан объединяет слишком многое. И на языке дипломатии эту историю, скорее, назовут гуманитарным сотрудничеством. Но за формулировкой то, что объединяет страны, порой крепче любых документов – это человеческие судьбы.

Трагические страницы как очередное напоминание бережно хранить память о людях, событиях, которые спустя некоторое время становятся историей. А ее не перечеркнешь. История боли и памяти Беларуси: Хатынь, Тростенец, Куропаты. Общенациональный мемориал сейчас создается под Минском. Место, куда можно придти для молитвы и созерцания. Наглядное свидетельство и напоминание о сложном периоде в истории народа.



