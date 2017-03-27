А. Лукашенко: "Украинского варианта в Беларуси не допустят"

26 Марта 2017 21:29

Мир, спокойствие и независимость – это то, что, пожалуй, бережнее всего хранят белорусы. Что бы ни было - трудности в экономике, вопросы занятости или безопасности - абсолютно на любую тему в Беларуси принято говорить, не скрывая от людей реальной картины. Так было на этой неделе и на совещании у Президента по вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава государства сразу призвал силовиков: этот вопрос должен обсуждаться честно и открыто.

Наверняка каждому из нас приходилось слышать в том числе и от иностранных гостей, что Минск чистый город, здесь спокойно и тихо. Это признают во всем мире, ведь в рейтинге безопасности наша страна в десятке лидеров. В то время, когда планету то и дело шокируют новости о взрывах, терактах и стрельбе, безопасность становится огромной ценностью. А мы, кажется, привыкли. То, что по городам можно спокойно гулять вечером и не переживать за детей, стало обыденностью. Многие даже не задумываются, чего стоит и как важна наша безопасность.

К сожалению, находятся те, кто совершает попытки это разрушить. Таким провокаторам Президент не раз адресовал: не та страна, в Беларуси такое не пройдет. Да и украинский пример с кровавым сценарием Майдана буквально перед глазами.

Впрочем, жизнь будет спокойной, если следовать основам, прописанным в Конституции. Их выполнение – гарантия безопасности государства. Да и поддержание правопорядка должно быть в строгом соответствии с законами страны – таков ориентир от Президента.