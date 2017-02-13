А. Лукашенко: "Пустых денег печатать не будем"

12 Февраля 2017 21:07

Что может стать драйверами роста для Беларуси? "Мозговой штурм" экспертов прошел во Дворце Независимости в конце недели. Правительство определилось с пятилетней стратегией развития, но дельные предложения, нестандартные решения, которые могут стать дополнительным импульсом для экономики, только приветствуются.

На встрече присутствовали и те, кто сегодня занимает ключевые посты в экономическом блоке Совмина, Нацбанка и Администрации Президента. И те, кто до этого долгое время участвовал в принятии важных для страны решений. Свою позицию, порой и критическую, видение ситуации озвучили специалисты с большим опытом работы: экс-министры, руководители Национального банка. Такое обсуждение можно было провести кулуарно, но власть выбрала открытый диалог.

Это обсуждение не отменяет масштабный разговор с правительством. В ближайшее время Совмин отчитается о результатах работы экономики в прошлом году и о приоритетах на 2017-й. Последние два года были непростыми для Беларуси. Экономический рост тормозился. Но правительство радует, что удалось не допустить значительного роста цен - замедление инфляции прогнозируется и в 2017-м. Курс рубля стабилен - колебания уже не вызывают паники у населения.

Регулятор готов снижать процентные ставки, правда, пока не так быстро, как хочется реальному сектору. В 2017-й смотрит правительство со "сдержанным оптимизмом", рассчитывая на минимальный, но рост. Конечно, многое зависит от внешних факторов. Актуальными остаются вопросы расширения экспортных поставок, привлечения инвестиций и импортозамещения.