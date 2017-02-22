Завершается срок подачи деклараций о доходах

22 Февраля 2017 07:05

В налоговых инспекциях документы принимают до 1 марта включительно. Декларацию можно принести лично в налоговую, отправить почтой или в электронном виде. Список тех, кому за дополнительные доходы придется заплатить подоходный в 13%, остался прежним. Декларации подают неоднократно продававшие в течение 5 лет квартиры, земельные участки или гаражи, а в течение года - более одной машины. Декларируются и полученные суммы от сдачи квартир, а также доходы в виде дорогих подарков.

В министерстве посчитали, что плательщиков в этом году будет на процентов 10 больше. Уже по всей стране подано 8 000 деклараций. Но количество будет расти в последние дни.