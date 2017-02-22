Экономика
22 Февраля 2017 07:05
Завершается срок подачи деклараций о доходах
В налоговых инспекциях документы принимают до 1 марта включительно. Декларацию можно принести лично в налоговую, отправить почтой или в электронном виде. Список тех, кому за дополнительные доходы придется заплатить подоходный в 13%, остался прежним. Декларации подают неоднократно продававшие в течение 5 лет квартиры, земельные участки или гаражи, а в течение года - более одной машины. Декларируются и полученные суммы от сдачи квартир, а также доходы в виде дорогих подарков.
В министерстве посчитали, что плательщиков в этом году будет на процентов 10 больше. Уже по всей стране подано 8 000 деклараций. Но количество будет расти в последние дни.
Другие новости
21.02.2017 21:26 / Экономика Экономика дня
21.02.2017 21:03 / Экономика Министерством антимонопольного регулирования и торговли объявлен мораторий на проверки торговых инспекций
21.02.2017 19:02 / Экономика На заседании президиума Совмина рассмотрели итоги социально-экономического развития за январь
21.02.2017 15:00 / Экономика Объявлен мораторий на проверки торговых инспекций
18.02.2017 21:10 / Экономика Развитию сети местных дорог отдадут приоритет в этом году
18.02.2017 15:02 / Экономика В Беларусь ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти
17.02.2017 19:01 / Экономика Приоритеты работы белорусской экономики в 2017
16.02.2017 21:19 / Экономика Экономика дня
16.02.2017 18:53 / Экономика Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
16.02.2017 18:45 / Экономика Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска
16.02.2017 15:18 / Экономика В Минпроме подвели итоги работы и озвучили новые задачи
16.02.2017 07:26 / Экономика Свободная экономическая зона "Могилев" отмечает 15-летие
16.02.2017 07:00 / Экономика К концу 2017 проверки на Минской региональной таможне сократят до 120 минут
15.02.2017 21:10 / Экономика Экономика дня
15.02.2017 07:14 / Экономика Нацбанк Беларуси сегодня снова снижает ставку рефинансирования
12.02.2017 21:14 / Экономика Комментарий по ЖКХ заместителя премьер-министра Беларуси
12.02.2017 21:10 / Экономика Жировка познается в сравнении
10.02.2017 21:20 / Экономика На международной выставке "ПродЭкспо" в номинации "Молочная продукция" 80 % наград - у Беларуси