В Женеве сегодня начались переговоры о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию

23 Января 2017 21:10

Это первый раунд полномасштабного диалога Минска и представителей ВТО. В основу переговоров ляжет так называемый доклад о присоединении. По мнению экспертов, не исключено, что Беларусь присоединится к ВТО уже до конца года. Так ли это? Мы связались по телефону с главой белорусской делегации в Женеве - первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Евдоченко и узнали последние подробности.

Мнение о возможности вступления Беларуси в ВТО до конца года накануне в интервью программе "Главный эфир" высказал и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. По его словам, серьезных барьеров для присоединения страны ко всемирной организации сейчас не существует.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Я бы сказал, что мы во многом уже работаем на принципах ВТО, потому что Евразийский экономический союз работает на тех же принципах. Единственное, что мы должны сделать - принять все переходные меры по защите финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах ВТО. И я думаю, у нас больших барьеров сейчас не существует, при нашем желании мы очень быстро станем членами ВТО".

Вопрос: очень быстро - это какой срок?

"Всегда неблагодарное дело давать прогнозы. Но я не исключаю, что до конца этого года".

Продлятся переговоры по вступлению в ВТО до 26 января. В планах делегации Беларуси (помимо основной повестки дня) - провести и двусторонние встречи с представителями десятков стран.