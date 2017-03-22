Экономика
22 Марта 2017 14:00
В Оршу прибыла делегация Лодзинского воеводства
В составе делегации - бизнесмены и представители местного самоуправления. Гости ознакомятся с предприятиями Оршанского района и Витебска. По результатам визита будет подписан протокол по сотрудничеству между Витебской областью и регионом Лодзи.
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