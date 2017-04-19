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В Минске стартуют политические консультации между МИДами Беларуси и Эстонии
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20 Апреля 2017 07:08

В Минске стартуют политические консультации между МИДами Беларуси и Эстонии

Делегацию нашей страны возглавит замминистра иностранных дел Олег Кравченко, Эстонии - исполняющий обязанности вице-канцлера по политическим вопросам Пауль Теэсалу. Участники обсудят двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и других сферах. А учитывая председательство Эстонии в Совете Евросоюза во второй половине этого года, речь пойдет и о развитии отношений по линии Беларусь - ЕС.
  

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