В Минске стартуют политические консультации между МИДами Беларуси и Эстонии

20 Апреля 2017 07:08

Делегацию нашей страны возглавит замминистра иностранных дел Олег Кравченко, Эстонии - исполняющий обязанности вице-канцлера по политическим вопросам Пауль Теэсалу. Участники обсудят двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и других сферах. А учитывая председательство Эстонии в Совете Евросоюза во второй половине этого года, речь пойдет и о развитии отношений по линии Беларусь - ЕС.