Экономика
20 Апреля 2017 07:08
В Минске стартуют политические консультации между МИДами Беларуси и Эстонии
Делегацию нашей страны возглавит замминистра иностранных дел Олег Кравченко, Эстонии - исполняющий обязанности вице-канцлера по политическим вопросам Пауль Теэсалу. Участники обсудят двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и других сферах. А учитывая председательство Эстонии в Совете Евросоюза во второй половине этого года, речь пойдет и о развитии отношений по линии Беларусь - ЕС.
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