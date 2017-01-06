В МИД прокомментировали введение новых единых ставок консульских сборов за выдачу виз иностранцам

5 Января 2017 21:05

Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства БелАЭС по линии профильных ведомств. Это заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя назначение Литвой специального посла по вопросам строительства БелАЭС. Тем временем литовская сторона официально не сообщала МИД ни о круге обязанностей, ни о полномочиях, ни о персоналии посла.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и мы это можем только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в таком случае это скорее контрпродуктивный шаг".

Также Дмитрий Мирончик пояснил ситуацию с договором о Таможенном кодексе ЕАЭС. Ранее он был подписан четырьмя государствами Союза. Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, белорусской стороной пока подписан указ о проведении переговоров по проекту договора и его подписании. Это стандартная процедура, которая предусмотрена законом Беларуси и международными договорами.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Все принципиальные вопросы по проекту международного договора, как правило, согласуются заранее. Но до самого последнего момента, пока под документом не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы. Так что тут нет каких-то причин для спекуляции. Указом одобрен проект Таможенного кодекса ЕАЭС и предоставлены полномочия на его подписание".

Что касается самого документа, он должен повысить инвестиционную привлекательность и транзитный потенциал нашей страны.

И, наконец, в МИД прокомментировали введение с 1 января новых единых ставок консульских сборов за выдачу виз иностранцам.

Стоимость индивидуальной белорусской визы (независимо от количества въездов) снижена до 60-ти евро. Групповой - до 10-ти евро с человека. При этом граждане Польши и государств Балтии оплачивают консульский сбор по сниженному тарифу. В МИД отметили, что белорусская сторона будет рада приветствовать любые шаги зарубежных партнеров по упрощению или отмене визового режима с нашим государством.