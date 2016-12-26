В Гомельской области выявлены факты бесхозяйственности

27 Декабря 2016 07:12

В Гомельской области совместная проверка Комитета госконтроля и прокуратуры выявила факты бесхозяйственности. Речь идет о ненадлежащем хранении древесной щепы. Ее используют в качестве альтернативы природному газу. Несмотря на то что местные виды топлива используют для экономии, в данном случае все как раз наоборот. Бесхозяйственность приходится оплачивать дополнительными средствами из бюджета. Подробнее - Ольга Холодович.

Эта гора со щепой - первое, что бросается в глаза на территории котельной. Правда, специалисты уверяют: уже к вечеру ее здесь не будет. Ведь это примерно суточная норма топлива, чтобы обогреть весь поселок.

Котельную перевели на местные виды топлива еще в 2009-м. С целью экономии. Древесная щепа в разы дешевле природного газа. Правда, после проверки стало ясно: затрат избежать не удастся.

Дополнительные навесы, склад и полиэтиленовая пленка - избежать повышенной влажности местных видов топлива можно. Нужен только хозяйский подход.

Недостроенный ангар здесь приспособили для хранения топливной щепы. Правда, условия трудно назвать подходящими. Крыша и стены практически отсутствуют. Все засыпано снегом.

Работники котельной уверяют: никаких проблем из-за влажности щепы нет. Оборудование позволяет решить эту проблему.

По какому графику выполняется работа, сами потребители тепла - жители поселка Рудня-Маримонова - не знают. Но утверждают, что столбик термометра в их домах не дотягивает до норматива.

Влажная щепа - это лишние расходы. Часть энергии идет сначала на то, чтобы ее высушить, только потом щепа даст тепло. В квитанциях эти расходы не отражаются, а лишние затраты приходится компенсировать государству. Но у коммунальщиков по этому вопросу другое мнение.

Нарушения правил хранения местных видов топлива специалисты обнаружили практически на каждом объекте ЖКХ Гомельской области. Мониторинг продолжается и сегодня. По его итогам местным властям придется сделать работу над ошибками. Контролеры говорят: с привлечением к ответственности виновных.