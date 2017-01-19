18 Января 2017 21:08

"Беларусь зовет Гонконг". В финансовом центре Азии состоялся белорусский инвестфорум, организованный посольством нашей страны в Китае.

Мероприятие, в первую очередь, было посвящено двустороннему сотрудничеству в сфере инвестиций, финансов и туризма. На полях форума прошли встречи представителей банков, инвестфондов, финансовых компаний и деловых кругов Беларуси и Гонконга. Нашу делегацию в специальном административном районе Китая возглавил первый замглавы Кабинета Министров Василий Матюшевский. Он провел встречи с главой администрации Гонконга Лян Чжэнь Ином, региональным президентом корпорации Huawei Лю Хунь Юнем и представителями СИТИС - это крупнейшая инвестиционная компания Поднебесной. В числе итогов визита уже можно назвать взаимную отмену виз.

Она вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур. Отметим, Гонконг - один из самых развитых регионов Азии. Его ВВП превышает 300 миллиардов долларов при населении семь с половиной миллионов человек. При этом доля услуг в валовом внутреннем продукте достигает 90 процентов. Также Гонконг - второй в мире получатель прямых иностранных инвестиций после США и третий по величине инвестор в Азии.