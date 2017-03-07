В Бишкеке прошел саммит Евразийского межправительственного совета

7 Марта 2017 21:20

Начался форум со встречи глав делегаций с президентом Кыргызстана. Беларусь представляет премьер-министр. Андрей Кобяков отметил, что в ЕАЭС сделано немало, но по-настоящему прорывных успехов в евразийской интеграции пока нет. Глава белорусского правительства подчеркнул, что Минск крайне обеспокоен неурегулированностью с Москвой проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по поставкам энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии. Такой расклад влияет и на участие Беларуси в интеграции.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси:

"Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база с Россией, которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека - двусторонний и многосторонний, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию".

Беларусь - горячий сторонник интеграции, - подчеркнул белорусский премьер. Вместе с тем, отметил Андрей Кобяков, нельзя допустить, чтобы узконациональные, корпоративные и меркантильные интересы стали трендом дальнейшего развития экономического союза. Напомню, в повестке форума было 12 вопросов. В основном они касались взаимной торговли последних двух лет и сферы экономики с интеграционным потенциалом. На данный момент уже подписано 10 документов. Участники встречи дали старт работе над соглашением, которое ведет к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Следующее заседание Межправсовета Евразийского экономического союза состоится в Казани.