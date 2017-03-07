В Бишкеке продолжается саммит Евразийского межправительственного совета

7 Марта 2017 12:00

Начался форум со встречи глав делегаций с президентом Кыргызстана. Беларусь представляет премьер-министр. Андрей Кобяков отметил, что в ЕАЭС сделано немало, но по-настоящему прорывных успехов в евразийской интеграции пока нет. Глава белорусского правительства подчеркнул, что Минск крайне обеспокоен неурегулированностью с Москвой проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением договоренностей по поставкам энергоносителей и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии. Такой расклад влияет и на участие Беларуси в интеграции.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база с Россией, которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека - двусторонний и многосторонний, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию".

Напомним, в повестке форума - 12 вопросов, которые касаются взаимной торговли последних двух лет и сферы экономики с интеграционным потенциалом. На данный момент уже подписано 10 документов. Участники встречи дали старт работе над соглашением, которое ведет к созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Следующее заседание межправсовета Евразийского экономического союза состоится в Казани.