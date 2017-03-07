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В Беларуси с 15 марта снижается ставка рефинансирования с 16 до 15% годовых
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7 Марта 2017 19:10

В Беларуси с 15 марта снижается ставка рефинансирования с 16 до 15% годовых

В Беларуси с 15 марта снижается ставка рефинансирования с 16 до 15% годовых, сообщили в Нацбанке. Этот связано с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Напомним, что ставка рефинансирования снижается в этом году уже третий раз. При этом во вкладах превалируют депозиты в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности.

  

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