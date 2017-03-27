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В Беларуси растет интерес банков к биржевому рынку депозитных аукционов
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28 Марта 2017 07:17

В Беларуси растет интерес банков к биржевому рынку депозитных аукционов

Как заявил на открытии Недели финансовой грамотности председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи, новый механизм - это фактически переформатирование финансового рынка страны. Он позволяет предприятиям максимально увеличить свою прибыль от размещения денежных средств, а банкам более активно и эффективно искать клиентов.

В ближайшее время Белорусская валютно-фондовая биржа планирует запустить и биржевой кредитный рынок.

  

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