В Беларуси растет интерес банков к биржевому рынку депозитных аукционов

28 Марта 2017 07:17

Как заявил на открытии Недели финансовой грамотности председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи, новый механизм - это фактически переформатирование финансового рынка страны. Он позволяет предприятиям максимально увеличить свою прибыль от размещения денежных средств, а банкам более активно и эффективно искать клиентов.

В ближайшее время Белорусская валютно-фондовая биржа планирует запустить и биржевой кредитный рынок.