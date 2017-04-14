ТIBO-2017 завтра открывает двери для посетителей

17 Апреля 2017 19:13

Доля цифровой экономики в ВВП стран ЕАЭС к 2025 году должна составить не менее 20 %. Такой прогноз сделала сегодня член коллегии по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян во время открытия ТIBO-2017. Вопрос о цифровой повестке Евразийского экономического союза был поднят именно белорусским бизнесом, напомнила Карине Минасян. Старт ее формированию был дан в декабре прошлого года. Сегодня страны Таможенного союза ведут эту работу не только на национальном, но и наднациональном уровне.

Карине Минасян, член коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК: "Сейчас обсуждаем вопросы, связанные с тем, что необходимо совместными усилиями реализовывать проекты-инициативы, которые будут направлены на повышение конкурентоспособности наших стран через цифровые трансформации, через создание цифровых рынков, формирование общих цифровых платформ, реализацию проектов, связанных с общим пространством доверия Евразийского союза".

Уже завтра ТIBO-2017 откроет свои двери для посетителей. В этом году здесь более 100 экспонентов из 17 стран. Участники - ведущие белорусские и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, компьютеров и программного обеспечения, средств и систем безопасности. Приветствие гостям и участникам 24-го международного форума направил Президент Александр Лукашенко.