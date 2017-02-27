Экономика
27 Февраля 2017 15:03
Свердловская область активизирует участие в модернизации белорусской энергосистемы
Сегодня перспективные проекты в этой сфере партнеры обсуждали в Минэнерго. Проверенный заказчик Беларуси - Уральский турбинный завод - поможет в реконструкции энергообъектов в столице, а также в Гродно. Ожидается, что завтра будет подписан контракт на поставку турбины для второй очереди модернизации ТЭЦ-3 в Минске. Оборудование в столицу будет поставлено в 2018 году. Со своей стороны Беларусь предлагает российскому региону ближе познакомиться с опытом развития торфяной промышленности.
Сегодня энергетическая отрасль Беларуси в активной фазе модернизации. В последние годы она получила около 10 миллиардов долларов. Износ основных фондов сократился вдвое.
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