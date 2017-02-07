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Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень"
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7 Февраля 2017 15:25

Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень"

Об этом договорились представители провинции Гуандун, а также областного и Минского исполкомов во время последнего визита в Гуанчжоу. Ассоциация производителей осветительных приборов провинции планирует организовать производство светодиодной продукции в Смолевичском районе. А первым совместным проектом Минска и провинции Гуандун станет фестиваль освещения. Он пройдет в столице в начале сентября и будет приурочен к юбилею - 950-летию белорусской столицы.

Китайская провинция Гуандун является регионом-побратимом Минской области. На февраль запланирован визит делегации Ассоциации производителей осветительных электроприборов провинции Гуандун в Минск.

  

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