Экономика
7 Февраля 2017 15:25
Субпарк светодиодной продукции будет создан в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень"
Об этом договорились представители провинции Гуандун, а также областного и Минского исполкомов во время последнего визита в Гуанчжоу. Ассоциация производителей осветительных приборов провинции планирует организовать производство светодиодной продукции в Смолевичском районе. А первым совместным проектом Минска и провинции Гуандун станет фестиваль освещения. Он пройдет в столице в начале сентября и будет приурочен к юбилею - 950-летию белорусской столицы.
Китайская провинция Гуандун является регионом-побратимом Минской области. На февраль запланирован визит делегации Ассоциации производителей осветительных электроприборов провинции Гуандун в Минск.
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