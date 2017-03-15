Ставка рефинансирования - 15% годовых

15 Марта 2017 08:03

В Беларуси сегодня на один пункт снижается ставка рефинансирования. Теперь она составляет 15 % годовых. Это уже третье уменьшение величины в этом году.

Такое решение Нацбанк объяснил замедлением инфляции и положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках. Кроме того, аналитики отмечают, что на состояние белорусского рубля влияет ситуация на рынке нефти и укрепление российского рубля, занимающего 50% валютной корзины.

Сергей Семенов, директор инвестиционной академии "Альпари" (Россия): "Для экономики России нынешний курс весьма комфортный. Центральный банк не будет давать рублю особо укрепляться или ослабляться. Думаю, что ближайший год для нас, для России, будет стабильным и соответственно для белорусского рубля".

При этом во вкладах превалируют депозиты в белорусских рублях с учетом привлекательного уровня их доходности. В планах Нацбанка сохранить взвешенную денежно-кредитную политику и либеральный подход к валютному регулированию. Это позволит выйти на однозначную цифру по инфляции - не выше 9% годовых. В этом случае ставка рефинансирования к концу года может снизиться до 14% годовых.