"Штадлеры" в минском метро

27 Января 2017 15:24

Производитель электропоездов выпустит 10 составов для третьей линии столичной подземки. Как известно, компания выиграла тендер. Принципиально новый стиль и комфорт пассажиры смогут оценить в следующем году, когда начнутся поставки с завода в Фаниполе.

Филипп Бруннер, директор ЗАО "Штадлер Минск": "У нас есть будущие проекты. Мы планируем собирать поезда здесь, например, поезда для минского метро. Этот договор мы уже подписали. Это сейчас самый важный белорусский проект. Также мы ведем переговоры на следующий заказ с Белорусской железной дорогой. И мы надеемся, что мы сможем начать заказ по изготовлению поездов FLIRT для Белорусской железной дороги".

Кроме того, в портфеле заказов "Штадлер Минск" - производство трамваев для Санкт-Петербурга, а также электропоездов для норвежских и грузинских железных дорог.