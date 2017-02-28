28 Февраля 2017 19:01

Проверки не должны препятствовать развитию бизнеса и экономики страны в целом.

Об этом сегодня заявил председатель Комитета госконтроля во время рабочей поездки в Брестскую область. Леонид Анфимов посетил сыродельный комбинат Березы, а также предприятие, которое производит керамическую плитку. 85 % продукции завода идет на экспорт, в том числе в Россию, Польшу, Румынию и страны СНГ. Первую партию керамогранита планируется поставить и в африканское государство Мозамбик. Глава ведомства встретился с коллективом предприятия и подчеркнул, что работа проверяющих органов будет откорректирована.

Леонид Анфимов, Председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Рабочая группа создана в целях мониторинга действующей системы контрольно-надзорной деятельности в Республике Беларусь и устранения ненужных, наносных проявлений со стороны контрольных надзорных органов, которые действительно мешают работать в целом экономике Беларуси".

Александр Побожный, гендиректор ОАО "Березастройматериалы":

"Конечно, любая проверка - это дополнительная нагрузка на наших работников. Необходимо собрать множество дополнительной информации, предоставить ее. А это отвлечение от основной работы. Проверки должны быть, но не в том количестве, как они на сегодняшний день есть".

На керамическом заводе работают под заказ, а не на склад. Постоянно наращивают объемы производства, модернизируют цеха. Мощности позволяют выпускать более 10 миллионов квадратных метров плитки в год. Уже в апреле здесь установят дополнительную линию по изготовлению керамогранита.