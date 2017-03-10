Прошел конкурс "Лучшие товары Беларуси"

10 Марта 2017 15:28

Награда как стимул для успешной работы. Продукция предприятий Минской области подтвердила статус номер один в регионе и стране. Объективную оценку выставил Государственный комитет по стандартизации на ежегодном конкурсе "Лучшие товары Беларуси". Традиционно не было равных многим видам молочной, мясной, хлебной продукции, а также трикотажа. Предприятия Минской области получили и специальные награды - "Лучший в отрасли" и "Стабильное качество".

По итогам конкурса престижный и почетный знак "Лучшие товары Беларуси 2016" украсят продукцию 20 предприятий центрального региона.