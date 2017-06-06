Премьер-министр Молдовы посетил выставку "Белагро"

6 Июня 2017 19:05

Уже сегодня самое вкусное на Белагро оценил премьер-министр Молдовы Павел Филип. Он приехал на выставку после переговоров с руководством Беларуси. Интерес высоких гостей к форуму достижений АПК понятен: в эту отрасль мы много вложили и готовы делиться и технологиями, и опытом, и продуктами под маркой "Сделано в Беларуси". Наша страна полностью обеспечивает продовольственную безопасность внутреннего рынка и продолжает наращивать экспорт. География - более 60 стран, и есть готовность расширять присутствие на внешних рынках. Об этом на открытии форума заявил Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

В ближайшие дни сельхозвыставку посетят два десятка зарубежных делегаций в поисках новых партнеров по бизнесу. Главная задача форума - обеспечить самый короткий путь к новым контрактам и соглашениям. Без них не обходился еще ни один форум Белагро.