Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым

25 Мая 2017 21:06

Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в 2 миллиарда долларов. Такая договоренность была достигнута сегодня во время переговоров премьер-министра нашей страны Андрея Кобякова с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Положительная динамика в этом направлении уже есть. Татарстан для нас - один из крупнейших торговых партнеров в России. На дальнейшее развитие Беларусь рассчитывает и в производственной кооперации с республикой, в частности, в машиностроении. Партнеры намерены активизировать взаимодействие также в нефтехимии. Хороший потенциал есть и в научно-технической сфере. О чем еще договорились на встрече - подробности из Казани у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Казань - третья столица России, а казанский кремль - сердце и душа города. Он был построен в 15 веке на месте разрушенной татарской крепости. Изначально кремль был деревянный, а каменным, как сейчас, стал при Иване Грозном. Тогда, впрочем, как и сегодня, кремль был не только культурным, но и политическим центром Казани.

Именно здесь, на территории кремля, находится резиденция президента Татарстана. Сегодня сюда с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков и Рустам Минниханов встречаются не первый раз. В марте прошлого года глава белорусского правительства уже посещал Татарстан.

Татарстан - крупнейший экономический партнер Беларуси. Одно из важных направлений - промышленная кооперация. Созданы совместные сборочные производства сельхозтехники Минского тракторного завода. В планах открыть торговый дом "МТЗ-ЕлАЗ". Это поможет более широко представлять белорусскую технику на российском рынке. Также Татарстан заинтересован в поставках белорусских трамваев и автобусов. Партнеры обсудили сотрудничество и в нефтехимии. Сегодня на территории Беларуси успешно реализуется проект по строительству сети автозаправочных станций "Татнефть".

Казань называют спортивным городом. В 2011 году здесь прошел чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В 2013-м город принимал XXVII Всемирную летнюю универсиаду. В 2014-м - чемпионат мира по фехтованию. Еще через год провел чемпионат мира по водным видам спорта. Сейчас Казань готовится к чемпионату мира по футболу. Поэтому визит премьер-министра Беларуси на "Казань-Арену" неслучаен. Это один из самых вместительных стадионов России. Рассчитан более чем на 45 тысяч зрителей.

Также сегодня белорусская делегация во главе с премьер-министром страны посетила технополис "ХимГрад". Это современный индустриальный парк, который обеспечивает резидентам быстрый старт производств. Компании имеют налоговые льготы и занимаются научными разработками в разных сферах - от производства полиэтилена до сельского хозяйства. Беларусь как аграрную страну заинтересовал гигантский дрон, созданный для точечного распыления удобрений с воздуха.

А завтра в Казани состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В планах - рассмотреть 13 проектов документов. Это взаимодействие стран Содружества в сфере инноваций, транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях. Также будут подниматься вопросы борьбы с распространением контрафактной продукции и защиты интеллектуальной собственности. В этот же день пройдет Евразийский межправительственный совет. Основные темы обсуждения - экономика, таможенное сотрудничество, промышленность и сельское хозяйство.