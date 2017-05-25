Правительство рассчитывает на сохранение темпов роста промышленности

23 Мая 2017 19:12

Сегодня об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума. Вице-премьер отметил, что промышленное производство с начала года показывает уверенный рост — плюс почти 5 с половиной процентов - и выразил надежду, что эта тенденция сохранится до конца года.

Объясняются позитивные показатели, во-первых, восстановлением поставок российской нефти, а также работой машиностроителей.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Белнефтехим всегда у нас и по объему, и по экспорту во многом определяющий. И потом я очень надеюсь на машиностроение. Сегодня заказов больше, чем мы можем исполнить. Проблема общая для всей промышленности РБ и для машиностроения, для таких гигантов, как МАЗ, Гомсельмаш - это нехватка оборотного капитала, который был потерян во второй половине 14-15 гг. С огромным трудом, разными способами пытаемся его восстановить. Это главная проблема. Был бы больший оборотный капитал - мы бы гораздо больше и эффективнее могли бы показать темпы роста".

Минск в эти дни принимает Белорусский промышленный форум. Это крупнейший в стране смотр последних технологий и инноваций. В этом году его участниками стали около 300 компаний.